Polislik için KPSS puanı kaç olmalı? KPSS polislik taban puanları kaç? POMEM 27. dönem başvurusu, POMEM KPSS puan türü ve taban puanı

KPSS sonuçları açıklandıktan sonra tüm adaylar memur olmak istedikleri kurumların puanlarıyla ilgili araştırma içerisine girdi. Şimdi vatandaşlar POMEM KPSS puan türü ve POMEM KPSS taban puanı gibi araştırmalar da yapmaya başladı. Özellikle polislik için KPSS puanı kaç olmalı diye soruluyor. Bilindiği gibi polis alımı başvuruları PA ve EGM tarafından belirli şartların sağlanması koşuluyla yapılıyor. KPSS puanı da bu şartlardan bir tanesi olarak yer alıyor. İşte KPSS polislik taban puanları 2020

POMEM 27. DÖNEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çok sayıda vatandaş tarafından POMEM 27. dönem başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bakan Soylu, yeni POMEM alımlarının olacağını belirtti. Bunun ardından alım tarihlerinin ne zaman olacağı araştırılıyor. Buna karşılık 27. dönem POMEM alımları ve başvuru tarihleri ile ilgili olarak henüz güncel bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl POMEM başvuruları 14-15 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı.

KPSS POLİSLİK TABAN PUANLARI

2020 yılında polislik alanında kariyerini devam ettirmek isteyen vatandaşlar tarafından KPSS polislik taban puanları araştırılıyor. KPSS polislik taban puanları döneme göre farklılık gösterebiliyor. 27. dönem POMEM başvuruları için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamış olduğu şartlar arasında KPSS puanı da bulunuyor. Buna göre adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları ve 1 Ocak itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. KPSS puanı olarak ise 60 puan ve üstünde alınmış olması POMEM başvurusu için gerekli oluyor.