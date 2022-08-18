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Polisten çocuklara jest! Operasyondan korkmasınlar diye...

18.08.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da düzenlenen bir polis operasyonunda ilginç anlar yaşandı. Kırıkhan ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen polis, operasyonda çocuklar korkmasın diye dondurma dağıttı. Öte yandan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Polisten çocuklara jest! Operasyondan korkmasınlar diye...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Polis, operasyonda korkmasın diye çocuklara dondurma dağıttı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi’nde belirledikleri adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir içimlik eroin maddesi 5 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız silah, bir içimlik metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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ÇOCUKLARA DONDURMA JESTİ

Bu arada, gündüz yapılan operasyonda mahalledeki çocuklar korkmasın diye Başkomiser Cemal Çepe dondurma alıp onlara dağıttı. Başkomiser Çepe, çocuklarla bir süre sohbet edip ne olmak istediklerini sordu. Çocuklar da polis olmak istediklerini söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis dondurma
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