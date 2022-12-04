Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü ormana saklandı! Ailesi korku dolu anlar yaşadı

Zonguldak'taki ilginç olay saat 15.30 sıralarında, Ankara yolunun Gökgöl Mağarası kontrol noktasında meydana geldi. Bölgede kontrol yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü H.P. (24), polisin üstüne aracını sürerek kaçmaya başladı.

POLİS EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Polisler otomobilin peşine düşerken, ormanda farklı ilçelere geçişi sağlayan patika yollar bulunması sebebiyle bölgeye takviye ekip çağrıldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla H. P., eşi ve küçük çocuğunun bulunduğu otomobille ormanda bulundu.

EŞİ VE ÇOCUĞU KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Sürücü H. P. kelepçelenerek gözaltına alınırken, korku dolu anlar yaşayan eşi ifade işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemler esnasında küçük çocukla polis ekipleri ilgilendi.

Hakan P.'nin ehliyetsiz olduğu için kaçtığı belirtilirken, otomobilinin muayene ve sigortasının olmadığı öğrenildi. Ehliyetsiz sürücüye, trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz, muayenesiz, sigortasız araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan ceza yazılacağı öğrenildi. (DHA)