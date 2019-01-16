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Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi kamyonetle duvar arasına sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 06:42 | Son Güncelleme

Merkez Yüreğir ilçesinde kömür çaldığı iddia edilen şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, bu kişiyi kendilerinden saklanmaya çalışırken park halindeki bir kamyonetle bahçe duvarı arasına sıkışmış buldu - Hırsızlık şüphelisi, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarılmasının ardından gözaltına alındı

Adana'da peşindeki polislerden kaçmaya çalışırken kamyonet ile duvar arasına sıkışan hırsızlık şüphelisi itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir kişinin el arabasıyla kömür çaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giderek çevrede bir süre araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşkal bilgisi verilen zanlı İ.Ş'yi kendilerinden saklanmaya çalışırken park halindeki kamyonetle bir evin bahçe duvarı arasına sıkışmış buldu.

Şüpheliyi bulunduğu yerden çıkartamayan ekipler itfaiyeden yardım istedi.

- "Ne işin var burada, arabayı mahvettin"

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, önce çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyoneti çekerek bu kişiyi kurtarmaya çalıştı.

Aracın hareket ettirilememesinin ardından olay yerine gelen kamyonet sahibi, İ.Ş'ye "Ne işin var burada, arabayı mahvettin." diyerek tepki gösterdi.

İtfaiye ekipleri, kamyonetin çalıştırılıp hareket ettirilmesi durumunda zanlının yaralanacağını değerlendirmesi üzerine bahçe duvarını kırarak şüpheliyi bulunduğu yerden çıkarttı.

Gözaltına alınan İ.Ş, daha sonra polis merkezine götürüldü.

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adana hırsızlık sıkışma

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