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Polisten "Mavi Balina"ya karşı bilgilendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:37 | Son Güncelleme

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve sokaklarda ebeveynler, çocuklar ve gençlerle yönelik "Mavi Balina" ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı bilgilendirmede bulundu

Adana'da polis ekipleri, park ve sokaklarda ebeveynler, çocuklar ve gençlerle görüşerek "Mavi Balina" ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, oynayanları psikolojik olarak baskı altına alan, hatta intihara sürükleyen sanal oyunlara karşı toplumda farkındalık oluşturmak için sokağa çıktı.

Ekip, caddelerde ve parklarda gezerek anne-babalar ile çocuk ve gençlere "Mavi Balina" ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı bilgi verdi.

Atatürk Parkı'nda polislerin görüştüğü vatandaşlardan Bengü Karakuş, polis ve öğretmenlerin topluma örnek kişiler olduğunu belirterek, bu kişilerin toplumu bilinçlendirme konusunda da büyük bir role sahip bulunduğunu kaydetti.

Karakuş, polis ve öğretmenlerin sanal ortamdaki tehlike konusunda daha çok kişiye ulaşmasının önemine dikkati çekerek, "Benim de torunum var ve o da telefondan oyun oynuyor. Ben ve annesi oynadığı oyunlar konusunda onu sürekli gözlemliyoruz. Oynadığı oyunun ona zararlı olduğunu düşündüğümüzde anlayacağı dilden uyarıyoruz." dedi.

Lise öğrencisi Sena Küçük ise kendisinin de "Mavi Balina" oyununu yüklemek istediğini ancak anne-babasının uyarması üzerine vazgeçtiğini belirterek, "Sanal ortamda bizi bekleyen tehlikelerin ne olduğunu bilmiyoruz. O nedenle polisin aileleri ve gençleri bilgilendirmesi çok olumlu" şeklinde konuştu.

- Okullarda öğrencilere seminer verilecek

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Semra Kan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla sanal oyunların tehlikelerine karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla harekete geçtiklerini bildirdi.

Kan, okulların açılmasıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde de öğrencilere yönelik bu konuda seminer düzenleyeceklerini kaydetti.

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