POLNET Nedir? - POLNET Ne Demek?

Türkiye Cumhuriyeti’nde bu sorulara cevap niteliğinde kapsamlı çalışmaların yapılmasının sonucu olarak bir veri tabanı yönetim sistemine dahil olduğumuzu biliyor muydunuz? Bu veri tabanını polnet olarak adlandırılır. Polnet nedir ve polnet sistemi nasıl ilerler diyorsanız hadi yazıya geçelim...
Arama motoru Google’da yaptığınız herhangi bir aramada Polnet’i Türk Emniyet Teşkilatı veri bankası ve dijital platformu olarak görebilirsiniz. Polnet intranet tabanlı bilişim ağıdır. Yıllardır güncellemesi ve veri aktarımı süreçleri devam etmektedir. Veri ve enformasyon çağında vatandaşlık işlemleri için devlet kadrolarında hangi yatırımlar yapılmıştır? Polnet girişleri ne tarz işlemler için gerekmektedir? Tarzı pek çok sorunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.
Tüm Dünya’da 90’lı yıllarda başlayan dijital dönüşüme Türkiye Cumhuriyeti Devleti Polnet adıyla önemli bir yatırım yapmıştır. Başta emniyet teşkilatının verdiği hizmetler olmak üzere (Daha sonraları e-Devlet hizmet süreçleri için de polnet alt yapısından faydalanılmıştır.) güvenli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kurulmuştur. Vatandaşların zamanında, kaliteli ve kesintisiz hizmet alması hedeflenmiştir.
Polnet Sistemi bir intranet ağı üzerinde çalışır. Intranet genellikle tek bir kuruluş içindeki yerel bilgisayar ağlarını (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan bir ağ sistemidir. Intranet bir nevi internetin özelleştirilmiş versiyonudur. İnternet yerine ıntranetin kullanılmasındaki amaç; kuruluşların özel verilerini ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktır. 2002 yılından bu yana polnet sistemi; emniyet teşkilatı için müstakil, güvenli ve güçlü bir omurga halinde tek bir iletişim altyapısı olarak çalışmaktadır. Daha önce emniyet teşkilatının değişik birimleri tarafından ayrı ayrı kurulması düşünülen ses, görüntü, parmak izi uygulamalarının ve data iletişim ağlarının tek bir çatıda toplanmasını sağlamıştır. Bu büyük veritabanı içerisindeki bilgiler tamamıyla ulaşım başkanlığı personeli tarafından tasarlanmıştır. Bu veri tabanına; günümüzün en popüler terimlerinden olan “Big Data” kavramının denilmesi yanlış olmayacaktır. Bu veri tabanını büyük bir veri kavramı olarak görebiliriz ve ilk yerli örneğimiz diyebiliriz. Veri tabanı yine ulaşım başkanlığı personeli tarafından yazılan güvenlik programı kontrolünde çalıştırılmaktadır.
Polnet diğer adıyla polis bilgi sistemi, emniyet teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği verilerek ilgili görevin süratli, güvenilir ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Vatandaşların zamanında, kaliteli ve kesintisiz olarak hizmet alabilmelerini amaçlar. Polnet ulusal ve uluslararası tüm bilgi ağları ile bilgi bankalarına entegre olabilecek şekilde planlanmış, ilgili yazılımları bu plana göre tamamlanmıştır. Bilgi çağında, ülkemizin de bilgi toplumu olmasına katkı sunan bir projedir. Kullanımı kolaydır. Her farklı birim ya da farklı kullanım amacı ile ilgili sorgulamayı en basit şekilde yapabilmesi ve bilgiye en kısa sürede ulaşılması için tasarlanmıştır. Polnet Sistemi güvenlik hizmetlerine ciddi destekler sağlar. Doğru bilgiye, hızlı ve güvenli erişim imkanı sunar.
Tüm bu özellikleri bir örnekle açıklayalım…
Araç sorgulama işlemi en yaygın yapılan işlemlerden biridir. Polnet sistemi içinde; aracın aranma nedeni, hangi birim hangi tarihten itibaren arandığı, çalıntı kaydı ise çalınma yöntemi, bildiren karakol adı, ceraim numarası, bulunma tarihi ve bulan birim bilgileri tutulmaktadır. Ayrıca polnet araç sorgulama işlemleri araç tescil verileri ile de doğrudan ilişkili olarak çalışmaktadır. Çalıntı bir araç için tescil işlemi yapılması sırasında “Bu aracın çalıntı kaydı var” diye kullanıcıyı uyarır ve işlem yapılması engellenir. Böylece bir aracı bulunduğu ilden çalarak başka ilde farklı işlem yaptırmak isteyen kişi web tabanlı sistem sayesinde anında fark edilerek yakalanabilmektedir.
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