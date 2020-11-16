POLNET Nedir? - POLNET Ne Demek?

Türkiye Cumhuriyeti’nde bu sorulara cevap niteliğinde kapsamlı çalışmaların yapılmasının sonucu olarak bir veri tabanı yönetim sistemine dahil olduğumuzu biliyor muydunuz? Bu veri tabanını polnet olarak adlandırılır. Polnet nedir ve polnet sistemi nasıl ilerler diyorsanız hadi yazıya geçelim...

Polnet Nedir?

Arama motoru Google’da yaptığınız herhangi bir aramada Polnet’i Türk Emniyet Teşkilatı veri bankası ve dijital platformu olarak görebilirsiniz. Polnet intranet tabanlı bilişim ağıdır. Yıllardır güncellemesi ve veri aktarımı süreçleri devam etmektedir. Veri ve enformasyon çağında vatandaşlık işlemleri için devlet kadrolarında hangi yatırımlar yapılmıştır? Polnet girişleri ne tarz işlemler için gerekmektedir? Tarzı pek çok sorunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Tüm Dünya’da 90’lı yıllarda başlayan dijital dönüşüme Türkiye Cumhuriyeti Devleti Polnet adıyla önemli bir yatırım yapmıştır. Başta emniyet teşkilatının verdiği hizmetler olmak üzere (Daha sonraları e-Devlet hizmet süreçleri için de polnet alt yapısından faydalanılmıştır.) güvenli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kurulmuştur. Vatandaşların zamanında, kaliteli ve kesintisiz hizmet alması hedeflenmiştir.