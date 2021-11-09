Polonya - Belarus arasında göçmen krizi: 'Sınırda sıcak çatışma tehlikesi var'

Polonya ile Belarus arasında 8 Kasım Pazartesi öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde de devam eden olaylarda, sınırda sayıları binleri bulan göçmen kafilesi ellerinde kazma ve küreklerle tel örgüleri yıkmaya çalıştı.

Sınıra sevk edilen Polonya askeri birlikleri ve kolluk kuvvetleri ise göz yaşartıcı gaz da kullanarak, tel örgüleri yıkıp sınırı geçmeye çalışan göçmenleri engellediler.

Sınırdaki gerginliklerin ve çatışmaların aldığı boyut üzerine Polonya hükümeti göçmen krizini tırmandırdığını öne sürdüğü Belarus yetkililerine yönelik bir açıklama yaptı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzky devlet radyosunda Belarus yetkililerini "Sınırda ateşli silahların da kullanıldığı çatışmaların ve ölüm vakalarının meydana gelmesine gayret etmekle" suçladı.

Belarus yetkilileri ise bu iddiaları reddediyorlar. Belarus hükümeti "göçmenleri böylesine çaresiz bir adım atmaya Polonya hükümetinin acımasız tavrı mecbur etti" diyerek sorumluluğu Polonya'ya devretmeye çalışıyor.

Göçmenler Orta Doğu ve Afganistan kökenli

Pazartesi günü öğle saatlerinde acil gündemle toplanan Polonya Kriz Masasının aldığı olağanüstü önlemler sonrasında sınıra yeni askeri birlikler sevk edilmişti.

Sınır muhafızları ve sınırda konuşlandırılan askeri birliklerle, zorla Polonya'ya girmeyi deneyen göçmenler arasındaki çatışmalar yer yer akşam saatlerinde de devam etti.

Sınırda "Germany, Germany" (Almanya, Almanya) diye slogan atarak tel örgüleri yıkmaya çalışan ve gece sayıları iki üç bine ulaştığı söylenen göçmen kafilesinin çoğunlukla gençlerden oluştuğu ve Irak, İran ve Afganistan'dan gelen göçmenler olduğu söyleniyor.

Polonya hükümeti ülkeye giriş vizesi olmayan hiç kimsenin sınırdan geçmesine izin verilmeyeceğini tekrar vurguladı.

Polonya hükümeti geçtiğimiz haftalarda sınırda biriken kaçak göçmenlerin ülkeye zorla girme ihtimaline karşı olağanüstü hal ilan etmiş ve 407 milyon dolarlık bir bütçeyle Belarus sınırına kısa sürede dikenli tellerden oluşan bir güvenlik hattı çekmişti.

Polonya savunma bakanı Marius Blaszczak sınırdaki sıcak noktalarda Polonya ordusundan yirmi bin kişiden oluşan bir güvenlik ekibinin görev yaptığını ve göçmenlerin sınırı aşmasının her ne pahasına olursa olsun önleneceğini vurguladı.

Polonya dışişleri bakan yardımcısı Salı günü yaptığı bir açıklamada sınırda gerginliğin devam ettiğini, göçmenlerin bir kısmının ormanlık alanlara çekildiklerini, ancak sınıra yönelik yeni saldırılar beklediklerini vurguladı. Wawrzky şu aşamada Avrupa Birliği Sınır Koruma Teşkilatı Frontex'den yardım istemeyi düşünmediklerini de söyledi.

