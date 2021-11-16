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Polonya, Belarus sınırındaki göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti

16.11.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya kuvvetleri, Belarus'tan sınırı geçerek ülkeye girmeye çalışan göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Sınırda çekilen videolarda, göçmenlerin, Polonya'ya geçmelerini engelleyen sınır muhafızlarını taşladıkları görülüyor.

Polonya, Belarus sınırındaki göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti

Polonya'da sınır muhafızları Belarus'tan ülkeye girmeye çalışan göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Sınırda çekilen videolarda, göçmenlerin, Polonya'ya geçmelerini engelleyen sınır muhafızlarını taşladıkları görülüyor.

Polonya Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin göçmenlerin saldırısına karşılık verdiğini açıkladı.

Bir sınır muhafızının atılan bir yabancı madde nedeniyle ciddi şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Polonya polisi, Belarus güçlerini, göçmenlere ses bombası vermek ve ses bombalarının atılmasına engel olmamakla suçladı.

Belarus'un yakın müttefiki Rusya ise göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanılmasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

GETTY IMAGES

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise bugün yaptığı açıklamada, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'ya tepki gösterdi.

Stoltenberg, Lukaşenko'yu, göçmenleri manipüle etmek ve onların hayatını tehlikeye atmakla suçladı.

Avrupa Birliği (AB)-Belarus ilişkileri, Lukaşenko'nun geçen yıl yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini kazanmasından ve protesto gösterilerini güç kullanarak bastırmasından bu yana gergindi.

AB Belarus'u, göçmenleri Polonya sınırına yönlendirerek birliğin istikrarını bozmaya çalışmakla suçlamış, Minsk yönetimi suçlamaları reddetmişti.

Dün bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları, Belarus'a yaptırımların genişletilmesinde anlaşmıştı.

Yeni yaptırımların detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.

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