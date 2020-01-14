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  4. Polonya'da tren, hemzemin geçitten geçmek isteyen TIR'a böyle çarptı

Polonya'da tren, hemzemin geçitten geçmek isteyen TIR'a böyle çarptı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Polonya’da bir TIR sürücüsü hemzemin geçidin bariyerini kırdı ve yoldan geçmeye çalıştı. Tren, dorsesinde iş makinesi taşıyan TIR’a çarptı, iş makinesi yola düştü.

Olay Polonya'nın batısında, Büyük Polonya Voyvodalığı'nda Zbaszyn bölgesinde meydana geldi.

Tren yolu güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bir TIR’ın kapanmış olan bariyeri kırarak hemzemin geçide girdiği görülüyor. Görüntülerde, hızla gelen trenin geçişini tamamlamak üzere olan TIR'a çarptığı ve dorsedeki iş makinesini yola düşürdüğü görülüyor.

Görüntüyü paylaşan yetkililer, sürücülerin 1 dakika sabretmesiyle büyük kazaların önüne geçilebileceğini; kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Kaza tren TIR

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