Polonya'da tren, hemzemin geçitten geçmek isteyen TIR'a böyle çarptı

Olay Polonya'nın batısında, Büyük Polonya Voyvodalığı'nda Zbaszyn bölgesinde meydana geldi.

Tren yolu güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bir TIR’ın kapanmış olan bariyeri kırarak hemzemin geçide girdiği görülüyor. Görüntülerde, hızla gelen trenin geçişini tamamlamak üzere olan TIR'a çarptığı ve dorsedeki iş makinesini yola düşürdüğü görülüyor.

Görüntüyü paylaşan yetkililer, sürücülerin 1 dakika sabretmesiyle büyük kazaların önüne geçilebileceğini; kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

(DHA)

