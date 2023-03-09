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Polonya ve Slovakya'dan Ukrayna'ya savaş uçağı desteği

09.03.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile 1 yılı geçen bir süreden beri savaşta olan Ukrayna'ya bir destek de Polonya ve Slovakya'dan geldi. Söz konusu iki ülkenin yetkilileri, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeye hazır olduğunu duyurdu.

Polonya ve Slovakya'dan Ukrayna'ya savaş uçağı desteği

Polonya ve Slovakya, Ukrayna'da kullanılması için savaş uçağı göndermeye hazır olduklarını duyurdu.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ülkesinin Ukrayna'ya Mig-29 tipi savaş uçakları gönderme konusunda karar verme zamanının geldiğini belirtti.

Nad, "Ukrayna'da insanlar ölüyor. (Savaş uçakları) Onlara gerçekten yardım edebilir." ifadelerini kullandı.

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Bakan Nad, bugün İsveç'te Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile yaptıkları görüşmede, Mig-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda ortak bir sürece dahil olunmasında hemfikir olduklarına işaret etti.

Polonya Savunma Bakanlığından Associated Press ajansına yapılan değerlendirmede, "Mig-29 savaş uçaklarımızı, uluslararası koalisyonun parçası olarak Ukrayna'ya vermeye hazırız." ifadesi kullanıldı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün CNN'e yaptığı açıklamada, Sovyet yapımı Mig-29 savaş uçaklarını, uluslararası koalisyonun parçası olarak Ukrayna'ya göndermeye hazır olduklarını söylemişti. (AA)

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Polonya Slovakya savaş uçağı

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