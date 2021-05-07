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Polonya’da 17 tilkide kuduz vakası görüldü

07.05.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’nın başkenti Varşova ve çevresindeki kentlerde 17 tilkide kuduz vakası tespit edildi.

Polonya’da 17 tilkide kuduz vakası görüldü

Yetkililer, Mayıs ortasından itibaren bölgedeki tüm tilkilere kuduz aşısı yapılmasını kararlaştırdı.

Polonya’nın başkenti Varşova ve çevresindeki kentlerde kuduz vakasına rastlandı. Varşova’nın da idari olarak bağlı olduğu Mazovya Bölgesi Voyvodalığı Başveterineri Pawel Jakubczak yapılan incelemelerde 17 tilkide kuduz virüsü tespit edildiğini açıkladı. Voyvodalık, başkent Varşova’nın Wawer ve Wesola ilçeleriyle birlikte Mazovya idari bölgesi içerisinde yer alan Otwock, Garwolin, Pruszkow, Grodzisk, Wolomin, Legionowo, Nowodwor, Grojec, Bialobrzeska kentlerindeki park ve ormanlarda yaban hayatı süren tüm tilkilerin aşılanmasına karar verdi. Aşılama işlemi 14-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"DOĞADA KARŞILAŞACAĞINIZ HAYVANLARDAN UZAK DURUN"

Öte yandan, Mazovya Voyvodası Konstanty Radziwill kuduzun tespit edildiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara park ve ormanlarda yürüyüş yaparken karşılaşacakları tilki, domuz, kunduz gibi yabani hayvanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu. Vatandaşlara, yasa kapsamında köpekler için zorunlu olan kuduz aşılarını yaptırmalarını hatırlatan Konstanty Radziwill, kedilere de kuduz aşısı yaptırmalarını salık verdi. Radziwill, vatandaşları söz konusu alanlardaki yürüyüşleri esnasında köpeklerini tasmalarından salmamaları konusunda da uyardı.

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