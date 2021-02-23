HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polonya’da helikopter kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Polonya’da helikopter kazası: 2 ölü, 2 yaralı

23.02.2021 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’nın Gmina Arw eyaletinde yer alan Widnica kentinde meydana gelen helikopter kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Polonya’da gece saatlerinde bir helikopter, Gmina Arw eyaletinde yer alan Widnica kentinin Pyszczyna kasabasına bağlı Studzienice köyü yakınlarındaki bir ormanlık araziye düştü.

Polonya’nın Gmina Arw eyaletinde yer alan Widnica kentinde meydana gelen helikopter kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Polonya’da gece saatlerinde bir helikopter, Gmina Arw eyaletinde yer alan Widnica kentinin Pyszczyna kasabasına bağlı Studzienice köyü yakınlarındaki bir ormanlık araziye düştü. Kazanın ardından olay yerinde sevk edilen kurtarma ekipleri, yoğun sis ve nemli hava nedeniyle uzun süre yürüdükten sonra bölgeye güçlükle ulaştı. Ekiplerin olay yerine geldiği süre içerisinde helikopterde bulunan 2 kişi, enkazdan yaralı olarak kendileri çıkmayı başarırken helikopterdeki diğer 2 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Polonya Devlet Havacılık Kazalarını İnceleme Komisyonu yetkililerinin ve savcının olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Kabine değişiyor mu? Kulisleri hareketlendiren iddiaKabine değişiyor mu? Kulisleri hareketlendiren iddia
Kevser suresinin anlamı ve faziletiKevser suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Son Dakika: Hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan itmişti: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de korkutan deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gidiyor' iddiası

Kabine değişiyor mu? Kulisleri hareketlendiren iddia

Ordu Valisi Sonel 'Yüzde 80' diyerek açıkladı: Vakaların kaynağı hane ve iş yeri temaslı

Normalleşme beklenirken Vali açıkladı: Önlemler artacak

Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin

Doğan Cüceloğlu’nun ailesinden vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin

Son seçim anketi! Partilerin oy oranları dikkat çekti, 4 parti baraj altı kaldı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.