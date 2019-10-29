Polonya’da Müslüman kadına ırkçı saldırı

Polonya’nın Krakow kentinde kimliği belirsiz bir grup kişi, Müslüman bir kadına ırkçı saldırıda bulundu. Saldırganlar kendileriyle birlikte tramvayda yolculuk eden Pakistanlı kadına küfür ve hakaretlerde bulundu, zorla başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis her yerde saldırganları arıyor.

Polonya’nın güneyinde bulunan Krakow kentinde başörtülü bir kadına ırkçı saldırıda bulunuldu. Pakistan vatandaşı olduğu belirlenen kadın tramvayda yolculuk ettiği esnada bir grup erkeğin saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar kadına hakaret ve küfürler etti. Saldırganlardan bazıları ise kadının başörtüsünü çekip çıkarmaya çalıştı. 20 Ekim Pazar günü saat 18.00 sularında meydana gelen olay, tramvayda bulunan diğer yolcuların şaşkın bakışları esnasında gerçekleşti. Saldırganlar seyir halindeki tramvayın Borsucza durağında durmasını fırsat bilerek kayıplara karıştı. Irkçı saldırıya maruz kalan kadın ise karakola giderek şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında tramvaydaki kamera kayıtlarını inceleyen ancak bugüne kadar saldırganların kimliğini tespit edemeyen Krakow polisi, saldırıya tanık olanların en yakın karakola başvurmalarını istedi.

Polonya yasalarına göre bir kimseyi etnik, ulusal kökeni ya da dini inancı dolayısıyla aşağılayan ya da fiziki saldırıda bulunanlar, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

