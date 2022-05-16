POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? POMEM sonuçları açıklandı mı? 28. dönem POMEM sonuçları belli oldu mu?

POMEM mülakatları 2 Mayıs tarihinde tamamlandı ve adaylar mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 28. dönem POMEM sonuçları için geri sayım başladı. Polislik sınavı sonuçlarının bu ay sonu ile haziran başı açıklanacak. POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM sonuç tarihine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

dönem POMEM sınav sonuçları için kesin tarih belli olmasa da mayıs sonu haziran başında açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarını Polis Akademisi paylaşacak. Polis Akademisi'nin www.pa.edu.tr sitesinden sonuçlar öğrenilebilir.

KAÇ KİŞİ POLİS AKADEMİSİ'NE ALINACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu.

