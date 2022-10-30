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Pompalı tüfekle başından vuruldu! Ailesiyle böyle vedalaştı: Görüşürüz, kendinize iyi bakın

30.10.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan 19 yaşındaki genç, ambulanstan indirilirken, karşılaştığı ailesiyle "Görüşürüz, kendinize iyi bakın" diyerek vedalaştı.

Pompalı tüfekle başından vuruldu! Ailesiyle böyle vedalaştı: Görüşürüz, kendinize iyi bakın

Adana'nın Kozan ilçesinde silahla başından vurulan gencin, ilk müdahalesinin ardından yakınlarına "Görüşürüz, kendinize iyi bakın" diyerek el sallaması dikkat çekti.

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İddialara göre, Mahmutlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda kız kaçırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada H.A. isimli kişi Seyhan A.'nın yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

vd

"GÖRÜŞÜRÜZ, KENDİNİZE İYİ BAKIN"

Çıkan tartışmada Seyhan A. kafasından yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi aile yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Yaralı Seyhan A. Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından silahla yaralanan ve tedavisinin ardından Adana'ya sevk edilen Seyhan A.'nın ambulansa binerken yakınlarını selamlayarak, "Görüşürüz, kendinize iyi bakın" demesi dikkat çekti.

Ekipler hem olay yerinde hem de hastanede geniş güvenlik önlemi alırken şüpheliler polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. (İHA)

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Adana pompalı tüfek

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