Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Çifte cinayet sanığı kendini bakın nasıl savundu

Kan donduran olay, geçen yıl eylül ayında Akbaba köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Aydın Ergün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan komşuları Mustafa Akçora (52), eşi Fatma Akçora (55) ve kardeşi Musa Akçora (43) ile evinin önünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Ergün, evden getirdiği pompalı tüfekle Mustafa Akçora ile eşi ve kardeşinin baş ve göğüs bölümlerine ateş etti. Saldırıda Fatma Akçora ve Musa Akçora hayatını kaybetti, ağır yaralanan Mustafa Akçora ise yatağa mahkum kaldı. Aydın Ergün, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ergün hakkında Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

'ÜZERİME YÜRÜDÜLER, KENDİMİ SAVUNDUM'

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aydın Ergün'ün yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Aydın Ergün, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden bağlandı. Duruşmaya ayrıca taraf yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanının söz hakkı verdiği tutuklu sanık Aydın Ergün, “Uzun zamandır o aile ile aramızda arsa konusunda husumet vardı. O gün de oraya gittik yine tartışmaya başladık. Sonra olan oldu. Olay günü üzerime yürüdüler, kendimi savundum. Yaptıklarımdan pişmanım. Sizlerin vereceği cezaya razıyım, sizlerin takdirlerine sığınıyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz” dedi.

'O GÜNDEN SONRA PSİKOLOJİM BOZULDU'

Duruşmaya katılan ölen Musa Akçora’nın kızı Nazan Akçora ise, “O gün aslında o bize saldırdı. Geldi ve ailemi öldürdü. O günden sonra psikolojik tedavi görmeye başladım. Benim psikolojim bozuldu, diyeceklerim bu kadar” diye konuştu

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve yeni tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Sanık Aydın Ergün'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

(DHA)

