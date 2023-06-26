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Pompalı tüfekle dehşet saçtı, 2'si kadın 3 kişi yaralandı! Saldırganın üstüne atlayan genç ailesini ölümden kurtardı

26.06.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir kafenin önünde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Eşi, kız kardeşi ve arkadaşı yaralanan genç, saldırganın elinden tüfeği alarak ailesini ölümden kurtardı. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonuyla görüntülendi.

Pompalı tüfekle dehşet saçtı, 2'si kadın 3 kişi yaralandı! Saldırganın üstüne atlayan genç ailesini ölümden kurtardı

Samsun'daki olay İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerine bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe sahibinin oğlu M.T., aralarında husumet bulunan C.D. ve E.D. adlı kadın ile T.A. adlı şahsa pompalı tüfekle ateş açtı.

SALDIRGANIN ÜZERİNE ATLAYIP TÜFEĞİ ALDI

3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak hastanelik olurken, olayda eşi, kız kardeşi ile arkadaşı yaralanan F.D. adlı genç ise saldırganın üzerine atlayarak elindeki tüfeği alıp, ailesini ölümden kurtardı.

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F.D.'nin olaya müdahalesi ve tüfeği saldırgandan alma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Silahlı saldırgan M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı

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