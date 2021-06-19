Pompalı tüfekle komşusunun evini bastı! Paylaşımı dikkat çekti

Olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Rıfat D. ile komşuları Durdu Ö. ve dini nikahlı eşi Sami H. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıfat D., 100 metre ilerideki evine giderek pompalı tüfeğini alıp komşularının evini bastı. Rıfat D.’nin tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Sami H., ve Durdu Ö. yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri apartmanda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekipleri Durdu Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı Sami H. ise ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

TÜFEK BABASININ EVİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Olay sonrası kaçan Rıfat D.’nin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayette kullanılan pompalı tüfek ise Rıfat D.’nin babası Nuri D.’nin evinde ele geçirildi. Polis, suç aletini el koyarken baba Nuri D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldüren Rıfat D.’nin sosyal medya hesabında elinde 2 adet bıçakla paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

