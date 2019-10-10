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Pompeo, Suudi Savunma Bakanı Yardımcısı bin Selman'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Bakan Mike Pompeo-Prens Halid bin Selman görüşmesinde, İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırma faaliyetlerine karşı ikili iş birliğinin önemine vurgu yapıldığını belirtti - Sözcü Ortagus: - "Suudi petrol tesisleri Aramco'ya yapılan saldırıların da konuşulduğu görüşmede, Bakan Pompeo, Suudi Arabistan'ın kendini ve sınırlarını korumak konusunda tüm haklara sahip olduğunu ifade etti" - "Bakan Pompeo, ayrıca bin Selman'a Yemen'deki çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması noktasında gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Halid bin Selman ile Washington'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Prens Halid arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşme sırasında, İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırma faaliyetlerine karşı ikili iş birliğinin önemine vurgu yapıldığını belirten Ortagus, şunları kaydetti:

"Suudi petrol tesisleri Aramco'ya yapılan saldırıların da konuşulduğu görüşmede, Bakan Pompeo, Suudi Arabistan'ın kendini ve sınırlarını korumak konusunda tüm haklara sahip olduğunu ifade etti. Bakan Pompeo, ayrıca bin Selman'a Yemen'deki çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması noktasında gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti."

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kardeşi Halid bin Selman, Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından ülkeye geri çekilen Prens Halid, Savunma Bakan Yardımcılığı pozisyonuna getirildi.

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