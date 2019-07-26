WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin telefonla görüşerek Afganistan'da barışın sağlanması konusunu ele aldıkları bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığıdan, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Görüşmede tarafların Afganistan'daki savaşın sonlandırılması konusunu ele aldığı ve Pompeo'nun Gani'ye, ABD'nin Güney Asya stratejisine dair herhangi bir değişiklik olmadığı teminatını verdiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın barış görüşmeleri kapsamında atılacak adımları görüşmek üzere Kabil'e gittikleri belirtildi.

Gani'nin de Pompeo'ya çabalarından dolayı teşekkür ettiği ve ülkede istikrar ve barışın sağlanması için ABD ile çalışmakta kararlı olduğunu söylediği bildirildi.

- Afganistan'daki barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.