Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelerek, başta Doğu Akdeniz'deki enerji projesi ve ikili ilişkiler olmak üzere, birçok bölgesel meseleyi görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo-Dendias görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pompeo ve yeni atanan Dendias'ın iki ülke arasındaki ilişkinin önemine değindiğini belirten Ortagus, "Ayrıca "Bakan Pompeo, güçlü savunma iş birliğinin yanı sıra Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki istikrarın ana direği olan rolüne vurgu yaptı." ifadelerine yer verdi.

Bununla beraber Ortagus, Pompeo'nun enerji projeleri kapsamında Doğu Akdeniz'deki ağın genişletilmesi için Yunanistan'a verdiği çabalar için teşekkür ettiğini aktardı.

- Pompeo, Bahreynli mevkidaşıyla da görüştü

Öte yandan Ortagus, Pompeo'nun aynı gün içerisinde Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki "Gelişmiş Dini Özgürlükler Hizmeti" programı kapsamında Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife ile de görüştüğünü açıkladı.