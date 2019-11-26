Pompeo'dan basına sızdırılan Çin belgelerine vurgu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yaşananlara yönelik sızdırılan belgelerin Çin yönetimi tarafından bölgede yapılan insan hakları ihlallerini doğruladığını belirtti.

Pompeo, bakanlık binasında düzenlenen basın açıklamasında, soruları yanıtladı.

Çin'in Sincan ve Hong Kong'daki uygulamalarına değinen Pompeo, "Bu raporlar, Çin Komünist Partisinin cezaevlerindeki bireylere yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleri ve suistimallere dair ezici bir şekilde artan kanıtlar ile tutarlı. Bu raporlar, orada yaşananların rastgele olmadığını, kasıtlı olduğunu ve halen devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlara ilişkin Çin yönetimine ait 403 sayfalık resmi belge basına sızdırılmış, New York Times tarafından yayımlanan belgelerde, Çin yönetiminin Sincan'daki güvenlik birimlerine nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair verdiği detaylı talimatlar dikkati çekmişti.

Öte yandan, Pompeo, Hong Kong'daki devam eden protestolara ve şiddet eylemlerine de değinerek, siyasi kargaşa ve gelişmelerden endişe duyduklarını vurguladı.