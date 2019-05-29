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Pompeo'dan Mısırlı mevkidaşı Şükri ile Libya görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 00:01 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri yaptıkları telefon görüşmesinde Libya'da artan gerginliği ele aldı - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus: "Bakanlar, Libya için siyasi bir çözüm sağlanması ve daha fazla artacak bir gerginliğin önüne geçilmesi konularını görüştü"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile yaptığı telefon görüşmesinde Libya'da artan gerginliğin değerlendirildiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, iki bakan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo ve Şükri'nin ABD-Mısır ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda hemfikir olduğunu belirten Ortagus, "Bakanlar, ayrıca Libya için siyasi bir çözüm sağlanması ve daha fazla artacak bir gerginliğin önüne geçilmesi konularını da görüştü." ifadelerini kullandı.

Ortagus ayrıca, İran’ın "bölgedeki tehlikeli faaliyetlerine karşı koymak" gibi önemli bölgesel güvenlik konularının da görüşmede vurgulandığı aktarıldı.

- Libya'da ne oluyor?

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Trablus'u savunan uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı askeri birlikler de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar 2 aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre çatışmalarda ölü sayısı 560'ı geçerken, yaralı sayısı da 2 bin 855'e ulaştı.

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ABD Emekli Tuğgeneral Halife Hafter Libya Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri Mike Pompeo

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