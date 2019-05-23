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'Ponzi Arzu'ya ev hapsi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

BURSA'da, bir çeşit ‘saadet zinciri’ kurarak yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 75 kişiyi toplam 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan Ponzi Arzu lakaplı Arzu Mertgil’e (40) adli kontrol şartıyla elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi.

'Ponzi Arzu'ya ev hapsi

Halil ÖZÇOBAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da, bir çeşit ‘saadet zinciri’ kurarak yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 75 kişiyi toplam 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan Ponzi Arzu lakaplı Arzu Mertgil’e (40) adli kontrol şartıyla elektronik kelepçe takılarak ev hapsi kararı verildi. Arzu Mertgil hakkında 1050 yıl hapis cezası isteniyordu.
Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Arzu Mertgil, tutuksuz yargılanan Gökmen Ş., Serkan Ç., Selçuk T., Barış B., Erkan K., Azime K. ve Reşat A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı. 'Peruk' takıp görünümünü değiştirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, önceki savunmalarını tekrar ederek, dolandırıcılık yaptığına dair somut delillerin olmadığını söyledi.
1050 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYORDU, EV HAPSİ VERİLDİ
Hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlarından toplam 1050 yıl hapsi talep edilen Mertgil'in Avukatı Erdal Yıldız, tutuklu sanığın, ''Suçun hukuki niteliğinin değişme ihtimalinin bulunması, uzlaştırma işlemlerinin yapılması, sanığının tutuklulukta geçirdiği süre'' sebebiyle mahkeme heyetinden tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Avukat Erdal Yıldız'ın savunması üzerine, Arzu Mertgil'in tahliyesine, elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasının verilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer mağduların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması üzere, duruşmayı ekim ayına erteledi.
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'Ponzi Arzu'ya ev hapsi'Ponzi Arzu'ya ev hapsi'Ponzi Arzu'ya ev hapsi'Ponzi Arzu'ya ev hapsi

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