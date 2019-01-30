Pop-Rockcu Bahadır Sağlam: “Müzik piyasasının yüzde 75’i çöp”

“TV’lerde yayınlanan müzik yarışmaların kanmayın” “Çaresiz Şehir” adlı üçüncü teklisini yayınlayan ve müzik kariyerinde bir adım daha atan, sonuncusu 2008 yılında düzenlenen Akademi Türkiye Müzik Yarışmasının birincisi Bahadır Sağlam ilginç açıklamalarda bulundu. Akademi Türkiye yarışmasında birinci olmasına rağmen kendisine verilen albüm sözünün tutulmadığını söyleyen Sağlam, “Çok zor günler geçirdim. Bir yandan eğitimime devam ettim. Bir yandan taksicilik yaptım” dedi. Sağlam, “Televizyonlarda yayınlanan müzik yarışmalarının gençlere hiçbir şey vermediğini, aksine onların hayalleri ile oynandığını söyledi ve “eğlenmek için katılın, heveslenmeyin, umutlanmayın” çağrısında bulundu.

Müzik dünyasının üç üniversiteli pop-rock yorumcusu Bahadır Sağlam TRT FM’de konuk olduğu Michael Kuyucu’nun programında günümüzde üretilen popüler müzik şarkıları ve yorumcularının yüzde yetmiş beşinin bu işi bırakması gerektiğini söyledi.

Pop-rock yorumcusu Bahadır Sağlam, günümüzde üretilen popüler müzik şarkıları ve yorumcularının yüzde yetmiş beşinin bu işi bırakması gerektiğini öne sürerek “Müzik piyasasının yüzde 75’i çöp” ifadesini kullandı.

“Şarkımı vefat eden kız arkadaşıma yazdım”

Müzik marketlere geçen ay sunduğu “Çaresiz Şehir” adlı şarkısını yaşanmış gerçek bir hikaye üzerine bestelediğini söyleyen Bahadır Sağlam, bu şarkıyı kaybettiği, vefat eden kız arkadaşının ardından yazdığını ve şarkının klipinde de hikayenin aslına sadık kaldığını söyledi.

"Müzik dünyasının yüzde 75’i çöp"

Michael Kuyucu, önce Galatasaray Üniversitesi İletişim ve Müzik Teknolojileri bölümünü, daha sonra Haliç Üniversitesi konservatuvarını bitiren ve ardından 9 Eylül Üniversitesinde müzik öğretmenliği eğitimi alarak üç üniversiteden mezun olan Bahadır Sağlam’a “Bu işin eğitimini almış biri olarak bugünün pop müziği hakkında ne düşünüyorsun?” sorusunu sordu. Bahadır Sağlam bunun üzerine “ Türkiye’de popüler oluyorsanız başarılı sayılıyorsunuz. Ne yaptığınız, yaptığınız işin iyi olması, kaliteli olması hiç önemli değil. Yapılan şarkıların sözleri, müzikleri hep aynı. Eğer elimde olsa ve bana sorsalar ben şu an piyasada olan ve müzik yapanların yüzde 25’ini tutar, kalan yüzde 75’ine gidin başka iş yapın derdim. Müzik piyasasının yüzde 75’i çöp” diyerek popüler müzik sektörünü eleştirdi.

