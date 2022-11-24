Popeyes çalışma saatleri: Popeyes saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Popeyes, birçok tavuk severin tercih ettiği restoranlardan biridir. Ülkemizde 40’dan fazla noktada 200’ü aşkın restoranı bulunur. Popeyes mesai saatleri hizmet verdiği lokasyona göre değişiklik gösterir. Hem AVM içerisinde şubeleri bulunur hem de AVM dışında birçok noktada ayrı fiziksel restoranı mevcuttur. Yerinde yemek hizmeti alabileceğiniz gibi online sitesinden veya farklı yemek siparişi uygulamalarından da sipariş verebilmeniz mümkündür. Popeyes kaça kadar açık, saat kaçla kaç arası çalışıyor?

Popeyes çalışma saatleri nedir?

Türkiye genelinde Popeyes restoranlarının tamamı haftanın her günü hizmet verir. Popeyes açılış ve kapanış saatleri şubelerin bulunduğu bölgelere göre farklılık gösterir. AVM içerisinde hizmet veren Popeyes açılış ve kapanış saatleri AVM'nin mesai saatlerine göre değişir. AVM dışında fiziksel şubelerde hizmet veren Popeyes açılış ve kapanış saatleri ise şubeler arasında benzerdir.

Popeyes saat kaçta açılıyor?

Popeyes mesai saatleri başlangıcı AVM içerisinde ve AVM dışında da hemen hemen aynıdır. Popeyes açılış saati çoğunlukla 10.00’dır. Bazı bölgelerde ise Popeyes açılış saati 11.00’dır. Konumuza en yakın Popeyes mesai saatleri için resmî web sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Ayrıca Popeyes restoranlarında öğle molası yoktur. Öğle arasında da kesintisiz bir şekilde hizmete devam eden Popeyes, gelen müşterilere servis yapılır.

Popeyes saat kaçta kapanıyor?

Ülkemizde hizmet veren restoranların kapanış saatleri bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Popeyes kapanış saati genellikle çoğu restoranda saat 22.00’dır. Bazı bölgelerde ise Popeyes kapanış saati 23.00 – 00.00 arasıdır. Genel olarak "Popeyes kaça kadar açık?" sorusunun cevabı 22.00 ila 00.00 arasıdır.

Popeyes hafta sonu açık mı?

Popeyes restoranları hem hafta içi hem de hafta sonu kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam eder. Alışveriş Merkezleri içerisinde bulunan Popeyes cumartesi pazar çalışma saatleri şu şekildedir:

Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Alışveriş Merkezi dışında fast-food hizmeti sunan Popeyes restoranlarının hafta sonu mesai saatleri ise 10.00 – 00.00 arasında değişir. Popeyes restoranlarının tamamı Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dinî bayramlarda ve 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 30 Ağustos gibi resmî tatillerde de hizmet vermeye devam eder.

