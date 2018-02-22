Poposu için yakında Türkiye'ye gelecek

Estetik bağımlısı kadın Star Delguidice, 8 hafta önce 7 saatlik bir operasyonla kalçalarına normalden iki kat büyüklüğünde silikon yaptırdı.

Maliyeti 70 bin TL'yi bulan ancak sonuçtan memnun kalmadığı için çıkartmaya karar veren Star, ''Bu popodan kurtulmak için yakında Türkiye'de olacağım'' dedi.

Ameliyat olduğundan beri panik atak geçirdiğini söyleyen Delguidice, bugüne kadar vajina, liposuction, çene, göğüs, dudak, botox, kaş kaldırma, meme başı küçültme, burun ve yanak olmak üzere birçok operasyon geçirdi.

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