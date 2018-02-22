KADIN

Poposu için yakında Türkiye'ye gelecek

Arya Demir Arya Demir
GENEL HABERLERİ  | 22.02.2018 14:01 | Son Güncelleme

17 yaşından beri sayısız estetik operasyon geçiren Star Delguidice, bu kez poposuna silikon enjekte ettirdi. Ancak beklediğinden çok büyük olduğu ve patlamasından korktuğu için silikonların çıkartılmasını isteyen Delguidice, yakın zamanda Türkiye'ye gelecek.

Poposu için yakında Türkiye'ye gelecek

Estetik bağımlısı kadın Star Delguidice, 8 hafta önce 7 saatlik bir operasyonla kalçalarına normalden iki kat büyüklüğünde silikon yaptırdı.

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Maliyeti 70 bin TL'yi bulan ancak sonuçtan memnun kalmadığı için çıkartmaya karar veren Star, ''Bu popodan kurtulmak için yakında Türkiye'de olacağım'' dedi.

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Ameliyat olduğundan beri panik atak geçirdiğini söyleyen Delguidice, bugüne kadar vajina, liposuction, çene, göğüs, dudak, botox, kaş kaldırma, meme başı küçültme, burun ve yanak olmak üzere birçok operasyon geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Star Delguidice popo estetiği

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