KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. YAŞAM
    4. Popüler detoks trendi: Internal Shower ile dümdüz bir karına sahip olun!

    Popüler detoks trendi: Internal Shower ile dümdüz bir karına sahip olun!

    17.11.2023 09:31 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Son dönemlerin popüler dedoks kürü Internal Shower diğer adıyla iç organ duşu, sindirim sistemini temizliyor ve harekete geçiriyor. Sabah aç karnına içerek mideden başlayıp tüm sindirim sisteminde rahatlık ve hafiflik sağlıyor.

    Internal Shower diğer adıyla iç organ duşu, son dönemlerde popüler oldu. Bu karışım dümdüz bir karına sahip olmayı vadediyor. Yaklaşık 2-3 günde sindirim sisteminizi düzene sokmak aslında çok basit. Peki Internal Shower (iç organ duşu) nasıl yapılır?

    INTERNAL SHOWER İLE DÜMDÜZ BİR KARIN

    MALZEMELER:

    • 2 yemek kaşığı chia tohumu
    • Yarım limon suyu
    • 1 bardak su

    chia tohumu limon su

    YAPILIŞI:
    Bir bardak suyun içerisine 2 yemek kaşığı chia tohumu ve yarım limon suyunu sıktıktan sonra 10 dakika bekleyin. Beklettiğiniz karışımı için.

    Sabah aç karnına bu karışımı içtiğinizde 2-3 içinde beklenen sonucu alabilirsiniz.

    Bu kürü 2 hafta uygulayıp 1 hafta ara verebilirsiniz.

    Chia tohumunun içerisinde çok fazla su tutabiliyor ve 100 gramında 35 gram yüksek lif içeriyor. Bu sayede bağırsak hareketliliğini artırıyor ve sindirim sisteminiz düzenli çalışıyor.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakteriye son! Mutfak lavabosunu pırıl pırıl yapıyorBakteriye son! Mutfak lavabosunu pırıl pırıl yapıyor
    Bu besinler kadınlarda doğurganlığı artırıyor!Bu besinler kadınlarda doğurganlığı artırıyor!
    Canan Karatay'dan 'sabah kahvaltısı' uyarısı! Zeytin ve peynir yerken bu hataları yapıyorsanız dikkat! Meğer pek de masum değilmişCanan Karatay'dan 'sabah kahvaltısı' uyarısı! Zeytin ve peynir yerken bu hataları yapıyorsanız dikkat! Meğer pek de masum değilmiş
    Anahtar Kelimeler:
    detoks kilo verme zayıflama mon
    En Çok Okunan Haberler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 5 bin TL’lik emekli ikramiyesi için yeni talimat! AK Partili vekillere şikayet yağdı…

    Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı

    Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı

    Bakan Güler'in CHP'li Ağbaba'ya yanıtı gündem oldu: 'Çamaşır makinesi mi bu?'

    Bakan Güler'in CHP'li Ağbaba'ya yanıtı gündem oldu: 'Çamaşır makinesi mi bu?'

    Candan kardeşlerin annesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

    Candan kardeşlerin annesi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

    Canan Karatay'dan 'sabah kahvaltısı' uyarısı! Zeytin ve peynir yerken bu hataları yapıyorsanız dikkat! Meğer pek de masum değilmiş

    Canan Karatay'dan 'sabah kahvaltısı' uyarısı! Zeytin ve peynir yerken bu hataları yapıyorsanız dikkat! Meğer pek de masum değilmiş

    Bu besinler kadınlarda doğurganlığı artırıyor!

    Bu besinler kadınlarda doğurganlığı artırıyor!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

    Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

    Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

    Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

    Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

    Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

    Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

    Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

    Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

    Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.