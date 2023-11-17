Popüler detoks trendi: Internal Shower ile dümdüz bir karına sahip olun!

Internal Shower diğer adıyla iç organ duşu, son dönemlerde popüler oldu. Bu karışım dümdüz bir karına sahip olmayı vadediyor. Yaklaşık 2-3 günde sindirim sisteminizi düzene sokmak aslında çok basit. Peki Internal Shower (iç organ duşu) nasıl yapılır?
MALZEMELER:
YAPILIŞI:
Bir bardak suyun içerisine 2 yemek kaşığı chia tohumu ve yarım limon suyunu sıktıktan sonra 10 dakika bekleyin. Beklettiğiniz karışımı için.
Sabah aç karnına bu karışımı içtiğinizde 2-3 içinde beklenen sonucu alabilirsiniz.
Bu kürü 2 hafta uygulayıp 1 hafta ara verebilirsiniz.
Chia tohumunun içerisinde çok fazla su tutabiliyor ve 100 gramında 35 gram yüksek lif içeriyor. Bu sayede bağırsak hareketliliğini artırıyor ve sindirim sisteminiz düzenli çalışıyor.