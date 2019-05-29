HABER

Poroşenko’nun vatandaşlıktan çıkardığı Saakaşvili yeniden Ukrayna’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 22:29 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın bir önceki Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından vatandaşlıktan çıkarılıp sınır dışı edilen Odessa’nın valisi ve Gürcistan eski Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili, Ukrayna’da Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığını almasının ardından vatandaşlığını tekrar alarak, Ukrayna’ya geri geldi.Vladimir Zelenskiy Ukrayna Devlet Başkanlığı görevini üstlendikten sonra politik bir karara imza attı.

Ukrayna’nın bir önceki Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından vatandaşlıktan çıkarılıp sınır dışı edilen Odessa’nın valisi ve Gürcistan eski Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili, Ukrayna’da Vladimir Zelenskiy’in devlet başkanlığını almasının ardından vatandaşlığını tekrar alarak, Ukrayna’ya geri geldi.
Vladimir Zelenskiy Ukrayna Devlet Başkanlığı görevini üstlendikten sonra politik bir karara imza attı. Zelenskiy, bir önceki Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından vatandaşlıktan çıkarılıp sınır dışı edilen Odessa’nın valisi ve Gürcistan eski Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili’ye yeniden Ukrayna vatandaşı olma fırsatı tanıdı. Zelenskiy tarafından vatandaşlığı iade edilen Saakaşvili Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi.
Borispol Havalimanı’nda destekçilerinin sloganları eşliğinde karşılanıp basına açıklamada bulunan Saakaşvili Ukrayna halkının onu sevdiğini ve sınır muhafızlarının onu özlediğini söyledi. Saakaşvili, “İnsanların duygularını görüyor musunuz? Bu ülkede pek çok insan beni seviyor hatta sınır muhafızı kız bile beni özledi. Beni destekleyen ve burada karşılayan tüm insanlara teşekkür ediyorum, doğruları yazan demokratik gazetecilere de teşekkür ediyorum. Ben tüm her şeyde size ve Ukrayna hükümetinin gelişmesi için elimden geleni yapacağım. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu teşebbüsü ile bağımsız ve yetenekli bir siyasetçi olduğunu kanıtladı” ifadelerini kullandı.
Mikheil Saakaşvili 2004-2007 ve 2008-2013 yıllarında Gürcistan’ın Devlet Başkanlığı görevinde bulundu. Başkanlığı tamamladıktan sonra Gürcistan’dan ayrıldı. Politikacının aleyhine bir dizi ceza davası açıldı ve Saakaşvili’nin hakkında ülkede soruşturma ilan edildi. Gürcistan’da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, 2013’ten bu yana ülkesine dönemiyor.
Saakaşvili, 4 Aralık 2015’te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesini terk eden ve hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili’ye Ukrayna vatandaşlığı vermiş ve Odessa Valisi olarak atamıştı. Kasım 2016’da ise Poroşenko Saakaşvili’yi bölgeyi geliştirme vaatlerini yerine getirmediğini gerekçesiyle görevden almıştı.
Temmuz 2017’de ise, Poroşenko Saakaşvili’yi Ukrayna vatandaşlığından çıkarmıştı. ABD’de bulunduğu esnada vatandaşlıktan çıkarılma kararı imzalanan Saakaşvili, önce Avrupa’ya gelmiş, Polonya üzerinden sınır ihlali yaparak taraftarları ile Ukrayna’ya giriş yapmıştı. Daha sonra emniyet güçlerince yapılan bir operasyon ile Kiev’de bulunduğu bir restorandan alınan Saakaşvili, Polonya’ya sınır dışı edilmişti.
Dün ise Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, seçimlerden önce vaat ettiği gibi, eski Gürcistan Devlet Başkanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili’ye elinden alınan Ukrayna vatandaşlığını geri verdiğini duyurmuştu.

Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece Çığlık sesleriyle uyandılar! Ankara'da kan donduran gece
'Turistik Doğu Ekspresi', Kars'a doğru ilk seferine çıktı'Turistik Doğu Ekspresi', Kars'a doğru ilk seferine çıktı
Şehit Subayın Maltepe'deki baba evine ateş düştüŞehit Subayın Maltepe'deki baba evine ateş düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

'Pençe Harekatı' ile ilgili önemli mesaj

'Pençe Harekatı' ile ilgili önemli mesaj

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli Nazımiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Tunceli'de korkutan deprem!

İstanbul'da hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İstanbul'da hastanede yangın!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Mavi kategoride aranan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.