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Porsche 2022'de sentetik yakıtları test etmeye başlayacak

18.02.2021 09:02 | Son Güncelleme:
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Porsche 2022'de sentetik yakıtları test etmeye başlayacak

Porsche , içten yanmalı motorun ömrünü uzatmanın yollarını ararken, gelecek yıl sentetik yakıt denemelerine başlamak istiyor .

Alman otomobil üreticisi, bir süredir sentetik yakıtları araştırıyor ve geçen yıl, endüstriyel ölçekte sentetik yakıtların ticari üretimi için bir tesis kurmak üzere Siemens Energy, AME, Enel ve Şili petrol şirketi ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

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55 MİLYON LİTRE ÜRETİM!

Bu tesis 2022'de faaliyete geçecek ve 2024'e kadar 55 milyon litre sentetik yakıt üretecek. 2026'ya kadar ise bu rakam kabaca on kata ulaşacak. Porsche CEO'su Oliver Blume, Autocar ile yaptığı konuşmada e-yakıtların faydalarını anlattı. "Avantajları, uygulama kolaylığında yatıyor: e-yakıtlar içten yanmalı motorlarda ve plug-in hibritlerde kullanılabilir. Mevcut dolum istasyonları ağında yer alabilirler" dedi.

2022’DE BAŞLIYOR!

Porsche'nin spor otomobil patronu Frank Walliser, şirketin gelecek yıl e-yakıt denemelerine başlayacağını da sözlerine ekledi. “Güney Amerika'daki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Elbette 2022'de ilk denemeler için çok ama çok küçük bir hacim düşünüyoruz. Bu büyük yatırımlarla uzun bir yol anlamına geliyor, ancak bunun ulaşım sektörünün CO2 etkisini azaltmaya yönelik küresel çabamızın önemli bir parçası olduğundan da eminiz. "

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"Bu sentetik yakıtların arkasındaki genel fikir, E10 ve E20'de gördüğümüzden farklı olarak, motorda gerekli herhangi bir değişikliğin olmamasıdır. Bu yüzden gerçekten, herkes onu kullanabilir. Performans üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama emisyonlar konusunda kesinlikle bu yakıtlar çok daha iyi olacak. Daha az partikül, daha az NOx bu yakıtlarla sağlanacak”diye ekledi Walliser. Porsche'nin sentetik yakıtı, hidrojeni havadan yakalanan karbon ile birleştirerek metanol üretilir ve bu daha sonra araçların kullanabileceği bir benzine dönüştürme prensibiyle çalışıyor. Şili fabrikası, rüzgar enerjisinin yardımıyla e-yakıtı üretecek.

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