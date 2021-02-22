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Porsche Taycan Cross Turismo geliyor

22.02.2021 07:28 | Son Güncelleme:
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Porsche Taycan Cross Turismo geliyor

Porsche Taycan Cross Turismo bahar döneminde ortaya çıkacak. Taycan ürün yöneticisi Stefan Weckbach, son zamanlarda bu konuda biraz ayrıntılar vermeye başladı.

Bir crossover olarak pazarlanan elektrikli arazi aracı, bir düğmeye basarak bozuk zemin üzerine uygun sürüş dinamiklerini daha da optimize edecek olan bir sürüş seçeneğine sahip olacak.

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DAHA YÜKSEK!

Taycan Cross Turismo , özel sürüş modunun yanı sıra normal Taycan'dan biraz daha yüksekte olacak. Bunun yanında arka koltukların arkasında daha büyük bagaj alanı size sunulacak. Tavan rağları da otomobilde olan diğer farklı detaylardan. Weckbach, "Taycan Cross Turismo ile biraz daha fazla alan, biraz daha fazla esneklik ve çok yönlülük sunmak istedik" dedi. “Aktif bir yaşam tarzı için mükemmel bir otomobil yapmak için tavan rayları, daha cömert bir ikinci sıra ve daha büyük bir bagajla donatılmış tamamen yeni bir tavan hattı geliştirdik. Hem şehir ortamı hem de kırsal bölge için mükemmel bir otomobil olacak" dedi.

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HANGİ MOTOR İLE GELECEK?

Bu yılın sonlarında bayilere ulaşmaya başladığında, Taycan Cross Turismo, büyük olasılıkla sedan ile aynı güç aktarma organları sunulacak. Böylece, arkadan itişli modeli isteğe bağlı Performance Battery Plus ile donatıldığında 402 HP veya 469 HP ile gelirken, 4S aynı ekstra ile 522 HP veya 563 HP güze çıkacak. Turbo ve Turbo S çeşitleri ise sırasıyla 670 HP ve 750 HP'ye sahip olacak.

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