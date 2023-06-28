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  4. Porsuk Çayı’nda yürek sızlatan anlar! Suya atladı sonrası korkunç…

Porsuk Çayı’nda yürek sızlatan anlar! Suya atladı sonrası korkunç…

28.06.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’deki Porsuk Çayı’ndan cansız bedeni çıkan gencin, arkadaşıyla birlikte suya atladığı ve şakalaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Porsuk Çayı’nda boğulan 22 yaşındaki Fatih Er’in suya atladığı anlar yürek sızlattı.

Porsuk Çayı’nda yürek sızlatan anlar! Suya atladı sonrası korkunç…

Eskişehir’de yüzmek için girdiği Dün akşam saatlerinde, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı Nilay Sokak'ta Porsuk Çayı’na giren Hulusi Taha P. (14) ile arkadaşı Fatih Er (22), suyun içinde şakalaşırken bir anda gözden kayboldu. Çevreden bir vatandaş suya atlayarak 14 yaşındaki Hulusi Taha P.’yi kurtardı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 14 yaşındaki Taha’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arkadaşı Taha kadar şanslı olmayan 22 yaşındaki Fatih Er ise Porsuk Çayı’nda kayıplara karıştı. Olay yerinde gelen dalgıçların saatler süren aramaları sonucunda Fatih Er’in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Yaklaşık 15 gün önce askerlik görevini yaptığı Şırnak’tan hava değişimine geldiği öğrenilen Fatih Er’in yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Olayın ardından Hulusi Taha P. ile Fatih Er’in, yüzmek için Porsuk Çayı’na atladığı görüntüler ortaya çıktı. Talihsiz gençlerin gözden kaybolmasından dakikalar önce çekilen videoda, suyun içinde ve kenarında arkadaşı Taha ile şakalaşan, eğlenen Fatih Er’in son görüntüleri yürekleri burktu.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir porsuk çayı

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