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Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi: 'Bayramdan sonra görevden alınacaklar'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.04.2024 07:38
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31 Mart seçimlerinin üzerinden 10 gün geçti. Birçok ilkin yaşandığı seçimlere en önemli detay olarak CHP'nin AK Parti'yi geride bırakması damga vurdu. AK Parti'de yaşanan mağlubiyetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faturayı kime keseceği merak ediliyordu. Gazeteci Fatih Portakal eline geçen kulis bilgisini paylaştı. İşte Fatih Portakal'a göre bayramdan sonra görevden alınacak AK Partili isimler...

Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi: 'Bayramdan sonra görevden alınacaklar'

Türkiye 31 Mart seçimlerini geride bıraktı. Son yıllardaki sonuçların aksine CHP'nin tarihinde ilk kez AK Parti'nin önünde yer alması kulisleri sallamaya devam ediyor. AK Parti'nin yaşanan sonuçların ardından harekete geçmesi bekleniyor. Son kulis bilgisi Sözcü TV Ana Haberi'nde Fatih Portakal'dan geldi.

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"3-4 BAKAN DA DEĞİŞECEK"

Seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı açısından 'hezimet' olarak yorumlayan Fatih Portakal bayram sonrasını işaret ederek AK Parti'de görevden alınacakları saydı. İki kritik isim veren Portakal 3-4 bakanın da değişebileceğini belirtti.

'AK Parti'de değişikliler olacak' diyen Portakal'ın açıklamaları şu şekilde;

Bir kulis bilgisi vereceğim size. AK Parti biliyorsunuz bir hezimet yaşadı Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte. Gidiciler kimler onları size söyleyeyim isim olarak.

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İSTANBUL VE ANKARA...

İstanbul İl Başkanı'yla Ankara İl Başkanı bayram sonrasında görevden alınacaklar. Bunu bir yere yazın. Hakan Han Özcan ve Osman Nuri Kabaktepe. İkisi de kaybetti. Biri Ankara'da biri İstanbul'da. Bu iki isim bayram sonrasında Erdoğan tarafından görevden alınacak. 3 ya da 4 bakanın da görevden alınacağı, genel başkan yardımcılarından da bir kısmının görevden alınacağı konuşuluyor. Bayram sonrasında AK Parti'de bir takım değişiklikler olacak.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Ankara İstanbul ak parti
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