Portland protestoları hakkında neler biliniyor?

George Floyd'un öldürülmesinin ardından, Portland başka kentlerde olduğu gibi barışçıl bir gösteri dalgasına sahne oldu. Binlerce kişinin sokağa çıktığı eylemlerde, polis teşkilatında reform ve ırksal eşitlik talebi öne çıktı.

Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine yönelik olarak, rakibini "düzeni sağlamak" konusunda zayıf göstermek üzere hareket ettiği yönünde eleştiriler dile getiriliyor.

O günden bu yana her gece tekrarlanan eylemler, son günlerde protestocular ile polis arasında çatışmanın yükselmesine sahne oluyor.

Olayın ardından yükselen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteriler, birçok farklı eyalete yayıldı. Portland, gösterilerin yoğunlaştığı son bölgelerden biri oldu.

Oregon eyaletine bağlı Portland kentindeki protesto gösterileri, 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesinden sonra başladı.

Diğer yandan kentteki yetkililer, protestolardaki barışçıl çoğunluk ile şiddete başvuran küçük gruplar arasındaki ayrımın altını çiziyor.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, protestocuları "vahşi çete" ve "anarşistler" olarak niteledi.

Federal birliklerin sivil görünümlü araçlarla sokaklardaki protestocuları zorla alıkoyarak herhangi bir kanıt olmaksızın tutukladığı görüldü. Polis güçleri ayrıca, göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan silahlar kullandı.

Kurulan yeni yapının personeli, Gümrük ve Sınır Muhafaza polisinden ve Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışan federal güvenlik birimlerinden seçildi. İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı çalışan ve hükümet binalarını korumakla görevli Federal Koruma Hizmeti polisleri de Portland'da eylemcileri gözaltına alan birimler arasında.

Portland'da eylemlere müdahale eden birlikler, geçen ay Trump'ın imzaladığı kararname ile kurulan yeni bir federal kolluk gücü. Birliğin asıl kurulma amacı, tarihi heykelleri, anıtları ve federal tesisleri korumak.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat çoğunluğun lideri Nancy Pelosi, "kimliği belirsiz polislerin eylemcileri kaçırdığını" söyledi. Yine Demokrat Parti'den Ro Khanna, bunu yapanları "gizli federal görevliler" olarak tanımladı.

Şimdi tartışmaların odağında, Portland'a gönderilen federal birliklerin kim olduğu, görevlerinin ne olduğu var. Paylaşılan videolarda, askeri kamuflajlar giyen birliklerin eylemcileri gözaltına alarak sivil görünümlü araçlarla götürdüğü görülüyor.

Pazar günü konuyla ilgili tweet atan Trump, Portland'ın Demokrat Belediye Başkanı Ted Wheeler'ı hedef alarak, "Portland'a yardım etmeye çalışıyoruz, incitmeye değil... Liderleri, aylardır anarşistlerin ve provokatörlerin kontrolünü yitirmiş durumda" dedi.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Özel Harekat Grubu'nun, "yüksek riskli ve hassas emniyet durumlarında, ulusal acil durumlarda, toplumsal kargaşalarda ve doğal felaketlerde" görevlendirilmek üzere kurulduğu beyan ediliyor.

Videolarda yer alan gözaltı görüntüleriyle ilgili soruya yanıt veren Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) polisi, gözaltına alınan kişinin federal mülke zarar vermekten şüpheli olduğunu ileri sürdü. Açıklamada, görüntülerdeki görevlilerin CBP arması taktığı ve kendilerini tanıttıkları, ancak isimlerinin üniformada görünmediği belirtiliyor. Bunun nedeni olarak, "son günlerde ülkemizi koruyan güvenlik personelinin kişisel bilgilerinin internetten tespit edilmesine yönelik vakalar" gösteriliyor.

Portland'da görüntülere yansıyan bazı CBP görevlileri, Swat ekiplerine eşdeğer görülen Sınır Koruma Taktik Birliği'ne üye.

Trump'ın müdahalesine tepkiler

Portland'ın Demokrat Belediye Başkanı Ted Wheeler, "onlarca federal polisin gerginliği hızla yükselttiğini" söyledi.

CNN'e konuşan Wheeler, birliklerin şehirden çekilmesi çağrısını yineleyerek, "Buradaki varlıkları, daha çok şiddete ve vandalizme yol açıyor" dedi.