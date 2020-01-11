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  4. Porto Riko'da 6 büyülüğünde deprem

Porto Riko'da 6 büyülüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Porto Riko'da 6 büyülüğünde deprem

SAN JUAN (AA) - ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin adanın güneyindeki Indios şehrinin 13 kilometre açığında, deniz tabanının 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, Porto Riko Elektrik Enerjisi İdaresi deprem nedeniyle ülkenin güney sahilleri boyunca kesintiler meydana geldiğini duyurdu.

Ülke salı günü de şafak saatlerinde 6,4'lük depremle sarsılmıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı deprem, elektrik ve su kesintilerine yol açmıştı.

Depremde aralarında okulların bulunduğu çok sayıda binada hasar oluşmuştu.

Hasarlı evlerine dönmekten korkan 2 binden fazla insan halen sığınaklarda ikamet ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Porto Riko

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