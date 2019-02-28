"Postmodern darbe"nin 22. yılı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin ve demokrasimizin teminatı, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletimizin bizatihi kendisidir." ifadelerini kullandı.

Şentop, "postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, 142 yıllık parlamento ve anayasa, 96 yıllık Cumhuriyet ve 69 yıllık çok partili siyasi hayat tecrübelerinin en karanlık sayfalarını, askeri darbeler ve demokrasi dışı müdahalelerin oluşturduğunu belirten Şentop, "27 Mayıs 1960’ta başlayıp 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine kadar varan bu süreç, belli siyasi iktidarları hedef almaktan ziyade milletin bizatihi kendisine yönelen menfur suikastlardır. Apaçık ortadadır ki 28 Şubat darbesi de milleti ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir." değerlendirmesini yaptı.

Toplumun önemli bir kısmını hedef alan bu darbenin, ekonomik, sosyal ve siyasi sonuçları bakımından Türkiye için ağır neticelere yol açtığına işaret eden Şentop, darbeyi takip eden süreçte yaşanan ekonomik ve siyasi krizin, ülkenin yıllarına mal olduğunu, devlet ve millet arasında çatışma çıkarmak isteyenler için zemin hazırladığını belirtti. Ancak milletin basireti ve sağduyusunun bu tür bir çatışma beklentisini boşa çıkardığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti: