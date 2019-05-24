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POYD Başkanı Atmaca: 'Çocuk dostu' otelleri artırmayı amaçlıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 'Mutlu Çocuk, Mutlu Aile' anlaşıyışla çocuk dostu tesis projesindeki otel sayısını artırmayı amaçladıklarını söyledi.  Dünya Çocuk Merkezi ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle Bilkent Üniversitesi tarafından organize edilen Çocuk Dostu Turizm projesine, 5 otel katıldı. Otellerdeki çocuk müşteriler ile genellikle stajyer konumundaki 18 yaş altı çocuk çalışanları kapsayan Çocuk Dostu Turizm projesinde, Antalya'dan Innvista Hotels Belek, Ankara'dan Bilkent Hotel, Atlı Otel ve Wyndham Hotel Ankara ile Asteria Bodrum Hotel ve Kahin Turizm firması yer alıyor.

POYD Başkanı Atmaca: 'Çocuk dostu' otelleri artırmayı amaçlıyoruz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 'Mutlu Çocuk, Mutlu Aile' anlaşıyışla çocuk dostu tesis projesindeki otel sayısını artırmayı amaçladıklarını söyledi.
Dünya Çocuk Merkezi ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle Bilkent Üniversitesi tarafından organize edilen Çocuk Dostu Turizm projesine, 5 otel katıldı. Otellerdeki çocuk müşteriler ile genellikle stajyer konumundaki 18 yaş altı çocuk çalışanları kapsayan Çocuk Dostu Turizm projesinde, Antalya'dan Innvista Hotels Belek, Ankara'dan Bilkent Hotel, Atlı Otel ve Wyndham Hotel Ankara ile Asteria Bodrum Hotel ve Kahin Turizm firması yer alıyor. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Wyndham Ankara Oteli'nde gerçekleşen projenin kapanış konferansında konuştu. Atmaca, Çocuk Dostu Turizm anlayışı kapsamında, seyahat ve turizm işletmelerinin ve sektör temsilcilerinin, çocuk haklarının korunmasını ve uygulanmasını kurumsal politika haline getirmeleri, şirket politikalarını çocukların yüksek yararını gözeterek belirlemeleri ve çocuk haklarına saygılı turizm anlayışına sahip olduklarını göstermelerinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Bu bağlamda projenin Antalya'daki öncülerinden birinin de POYD olduğunu belirten Atmaca, Çocuk Dostu Tesis'te olması gereken hizmetleri layığıyla yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Atmaca, en önemli misyonlarından biri olan 'Mutlu Çocuk, Mutlu Aile' anlaşıyışla birlikte projeyi destekleyici önlemleri de yürürlüğe koymaya başladıklarını açıkladı.
POYD Başkanı Atmaca, bu önlemleri şöyle sıraladı: "Çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik politika ve prosedürler oluşturmak. Çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddeti önlemek için çalışanların eğitilmesi. İş sözleşmelerinde çocuğa karşı şiddet ve çocuk hakları konusuna yer vermek. Seyahat edenlere çocuk hakları ve çocuğa şiddetle ilgili bilgi sağlanması. Destek, işbirliği ve sektördeki paydaşların katılımını sağlama. Şirketin kuralların uygulanmasına ilişkin yıllık raporlar oluşturulması."
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POYD Başkanı Atmaca: 'Çocuk dostu' otelleri artırmayı amaçlıyoruz

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