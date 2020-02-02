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Poyrazlar Gölü'nde yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 18:37 | Son Güncelleme

Poyrazlar Gölü'nde yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, çam ve meşe ağaçlarıyla doğal güzelliklere sahip birinci derece doğal sit alanı Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Kent merkezine 10 kilometre mesafede, paintball ve kuş gözlemciliği imkanları sunan tabiat parkına gelenler ata bindi, ATV ile gezdi, piknik yaptı.

Dünyaevine girecek çiftler tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak da tercih edilen tabiat parkının işletmecisi Hakkı Tank, AA muhabirine, bölgede sömestir tatilinin bitiminde baharı anımsatan bir gün yaşandığını söyledi.

Ziyaretçilerin güzel havada yürüyüş yaptığını, göl bisikleti turlarına da ilgi gösterdiğini anlatan Tank, "Aile ortamı var, insanın evinin bahçesi gibi. Çok huzurlu bir ortam var. Buranın eksiklerini Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri sağ olsunlar hemen tamamlıyorlar. Buranın elektrik sorununu çözdüler. Buraya sadece gündüz değil gece de ziyaretçilerimiz geliyor, ışıklar yanıyor." dedi.

Tank, tabiat parkına İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Düzce ve Bursa gibi çevre illerden de ziyaretçilerin geldiğini sözlerine ekledi.

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