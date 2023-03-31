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Pratik kahvaltı tarifleri arayanlar için öneriler: İşte hafif ve sağlıklı fit kahvaltı önerileri, fitness yapanlar için kahvaltı listesi

02.03.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah kahvaltısı gün içerisindeki öğünler arasında en önemlisi olarak kabul edilmektedir. Günün ilk öğünü olması ve vücut için gerekli olan enerjinin gün boyu kullanılacak olması da kahvaltının önemli bir öğün olmasına temel oluşturmaktadır. Bundan dolayı kahvaltıda tüketilen besinlere özellikle de son zamanlarda dikkat edilmektedir. Hem çocuklar hem gençler hem de sporla ilgilenenler için çeşitlilik gösteren kahvaltı öğünü için pratik kahvaltı tarifleri ve kahvaltı önerileri nelerdir?

Pratik kahvaltı tarifleri arayanlar için öneriler: İşte hafif ve sağlıklı fit kahvaltı önerileri, fitness yapanlar için kahvaltı listesi

Günlük yaşantımızda oldukça önemli bir öğün olarak karşımıza çıkan kahvaltının; uzun süreli açlıktan sonraki ilk öğün olma, kan şekerini düzenleme ve kilo korunumuna yardımcı olma gibi birçok yararı bulunmaktadır. Bundan dolayı mümkünse uyandıktan sonraki 1 saat içinde kahvaltı yapmak ve vücut için istenen enerjinin alınmasına yardımcı olmak önem taşımaktadır. Kahvaltının hayatımız üzerindeki etkisi üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda da kahvaltının yaşam kalitesini arttırdığı, bireylere daha sağlıklı bir yaşam sunduğu ortaya konulmaktadır.

Pratik kahvaltı tarifleri nelerdir?

Gitgide hızlanan yaşam dinamiklerine ayak uydurmak adına atlamaya meyilli olunan bir öğün olan kahvaltı bireylerin günlük aktivitelerine göre de farklılaşmaktadır. Özellikle bu hızlı yaşama yetişmek ya da daha fit ve sağlıklı bir öğün elde etmek adına kahvaltıda ne yapsam diye sıkça düşünenler için oldukça çeşitli kahvaltı tarifleri bulunmaktadır. Buna uygun olarak hem pratik olan hem de pazar kahvaltısı tariflerinde tercih edilebilen kahvaltı önerileri yapılabilir.

Günlük hayatın koşturmasında öğünlerin daha pratik olması pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Bununla ilgili de oldukça çeşitli pratik kahvaltı tarifleri karşımıza çıkmaktadır. Bu tariflerden bazıları şu şekildedir:

  • Sebzeli yumurta: İstenilen sebzeler yağda kavrulduktan sonra üzerine çırpılmış yumurta dökülerek pişirilir ve sıcak bir şekilde tüketilir.
  • Krep: Bir kapta yumurta, süt ve un çırpılır. Kızgın tavaya sıvı yağ damlatılarak hazırlanan harç arkalı önlü olarak pişirilerek tüketilir.
  • Yumurtalı ekmek: Dilimlenen ekmekler çırpılmış ve baharatlandırılmış yumurtaya batırılarak kızgın yağda kızartılır.
  • Milföy gözleme: Buzluktan çıkarılan milföyler yapraklarına ayrılır. Az un serpilerek milföy hamurları merdaneyle açılır. Sade ya da içine harç eklenerek kapatılan hamurlar tavada pişirilerek tüketilebilir.
  • Peynir salatası: Lor peyniri, domates, yeşilbiber, maydanoz ve nane istenilen diğer baharatlar bir araya getirilir. Zeytinyağıyla harmanladıktan sonra servise hazır hale gelmektedir.

Sağlıklı kahvaltı önerileri nelerdir?

Yeni bir güne sabah kahvaltısıyla başlamak günün geri kalanında enerjiyi ve tokluk seviyesini korumak açısından önem arz etmektedir. Güne daha zinde bir başlangıç yapma adına kahvaltılar ne kadar önem taşısa da kahvaltının içeriği de bir o kadar önemli olmaktadır. Bu noktada kahvaltıdan istenen verimin alınması ve bu öğünün daha sağlıklı olması adına kahvaltının içeriğinde besin değeri yüksek olan gıdalar tercih edilmektedir. Buna göre sağlıklı bir kahvaltıda yer alması önerilen besinleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Tam tahıllar (tam tahıllı ekmek, gevrek)
  • Yağsız proteinler (yumurta, fındık, bakliyatlar)
  • Az yağlı süt ürünleri (süt, sade yoğurt, kefir, lor ya da beyaz peynir)
  • Meyve ve sebzeler

Bu besinler; kompleks karbonhidrat, protein, lif ve yağ alımını sağlar. İçerisinde bu besinleri barındıran bir kahvaltı kişinin tok hissetmesine yardımcı olmaktadır.

Fit kahvaltı tarifleri nasıl olmalıdır?

Gün içerisinde zinde olmak ve spor yapanlar için antrenman programını daha verimli bir şekilde uygulamak adına güne sağlıklı kahvaltıyla başlamak önelidir. Spor esnasında vücudun ihtiyaç duyduğu enerji kahvaltıyla birlikte sağlanmaktadır. Kahvaltının içeriğini de buna göre oluşturmak önem taşımaktadır. İstenilen enerjinin elde edilmesi için protein ağırlıklı kahvaltılar tercih edilmektedir. Vücut proteine olduğu kadar karbonhidrat ve yağa da ihtiyaç duyduğu için öğünlerin içeriğinde bunlara da yer verilmektedir. Tercih edilen karbonhidrat ve yağların daha sağlıklı besinlerden karşılanması da istenilen sonuçları elde etmek açısından önem taşımaktadır. Örnek olarak verilebilecek fit kahvaltı tariflerinden birkaçı şu şekilde sıralanabilir:

  • Yağsız sütlü yulaflı omlet
  • Yulaflı karışımlar
  • Kepekli ekmekli tost (çavdarlı, tam buğday unlu ya tahıllı ekmekler de tercih edilebilir.)
  • Meyveli yoğurt (içerisine kuruyemiş de ilave edilebilir.)
  • Lor peynirli omlet

Fitness yapanlar için kahvaltı listesi nasıl olmalıdır?

Metabolizmanın daha hızlı çalışması ve vücudun güne hazır olması açısından kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak bilinmektedir. Hem doyurucu hem fit tarifler bulmak özellikle de sporcular tarafından tercih edilmektedir. Bununla birlikte fitness yapanlar için kahvaltı listesi oluşturmak adına çok fazla alternatif bulunmaktadır. Bu alternatifler arasında bulunan besinler şu şekilde sıralanabilir:

  • Haşlanmış yumurta
  • Tahıllı ekmek
  • Karışık salata
  • Kavrulmamış çiğ kuruyemişler
  • Yulaf ezmesi (meyveyle birlikte)
  • Omlet
  • Laktozsuz ve düşük oranlı şekere sahip peynir, süt ve yoğurtlar
  • Şekersiz kahve


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