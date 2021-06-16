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Pratik ve mucizevi tarifler: Çilek ile her cilt tipine uygun maske yaparak güzelleşebilirsiniz!

16.06.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çileğin cildinizdeki mucizevi etkisine inanamayacaksınız! Vitamin ve mineral yönünden zengin bir meyve olan çileğin cilde çok sayıda fayda sayladığını biliyor muydunuz? Cevabınız "Hayır" ise okumadan geçmeyin! Sizler için sivilceli, mat/solgun görünümlü ve kuru ciltler için çilek kullanarak yapılan 3 çok özel maske tarifi derledik.

Pratik ve mucizevi tarifler: Çilek ile her cilt tipine uygun maske yaparak güzelleşebilirsiniz!

Çilek, vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra antioksidan özelliği ile cildinizin canlanmasına ve böylelikle yaşlanmaya karşı korunmasına da fayda sağlıyor. Aynı zamanda bu meyvede bulunan alfa-hidroksili asitler cildinizi ölü hücrelerden arındırıyor. Ne kadar az ölü hücre o kadar az sivilce anlamına geldiği için çilek, daha pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için harika bir meyve.

1. SİVİLCELİ CİLTLER

Cildinizde oluşan sivilcelerin önemli bir nedeni de vücudun kendi salgıladığı sebum isimli maddedir. Çilekte bulunan asidik içerikler bu salgıyı dengeleyerek sivilce oluşumunu önler. Ayrıca antioksidan özelliği olan bu meyve cildi toksinlerinden arındırarak da sivilce oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Gelelim maskemizin yapılış ve uygulanışına:

  • 6 - 7 adet çileği rende veya blender yardımıyla püre haline getiriyorsunuz.
  • Hemen ardından elde ettiğiniz püreyi 1 yemek kaşığı yoğurt ile iyice karıştırıyorsunuz. İnanmayabilirsiniz ama bu mucizevi maskenin tarifi bu kadar basit.
  • Maskeyi yüzünüze sürdükten sonra cildinize nüfuz etmesi için 10 - 15 dakika kadar bekleyip yüzünüzü yıkıyorsunuz.
  • Bu maskeyi haftada 2 - 3 kez uyguladığınız takdirde farkı siz de göreceksiniz.

2. MAT/SOLGUN GÖRÜNÜMLÜ CİLTLER

Makyaj malzemelerinden tutun da hava kirliliğine kadar birçok etken cildinizin mat ve solgun görünmesine neden olabilir. Çilek hem antioksidan içeriğiyle hem de yarattığı lifting etkisiyle cilde canlılık ve parlaklık kazandırır. Bunun için yapacağınız uygulamanın tarifi yine oldukça kolay.

  • 3 - 4 adet çileği ezerek püre haline getirin.
  • Üzerine 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı mayonez ekleyerek iyice karıştırın.
  • Bu tarifteki malzeme miktarlarını zaman içinde cildinizin tepkisine göre değiştirebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze sürün ve 20 dakika sonra yüzünüzü yıkayın.
  • İhtiyacınıza göre bu uygulamayı hafta 1 - 2 defa gerçekleştirebilirsiniz.

3. KURU CİLTLER

Bazı ciltler yapısal olarak kuruluk gösterirken bazı ciltler de dış etkenler veya beslenme nedeniyle nem kaybedebilir. Cildinize nemini geri vermek için yapmanız gereken çok kolay:

  • Ezmiş olduğunuz 3 - 4 adet çileği 1 tatlı kaşığı mısır unu ve 1 tatlı kaşığı yoğurt ile karıştırın.
  • Elde ettiğiniz karışımı yüzünüzde 20 dakika tuttuktan sonra yüzünüzü yıkayın.
  • Bu uygulamayı tüm vücudunuza uygulayabileceğinizi de hemen belirtelim.
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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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