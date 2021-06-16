Pratik ve mucizevi tarifler: Çilek ile her cilt tipine uygun maske yaparak güzelleşebilirsiniz!

Çilek, vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra antioksidan özelliği ile cildinizin canlanmasına ve böylelikle yaşlanmaya karşı korunmasına da fayda sağlıyor. Aynı zamanda bu meyvede bulunan alfa-hidroksili asitler cildinizi ölü hücrelerden arındırıyor. Ne kadar az ölü hücre o kadar az sivilce anlamına geldiği için çilek, daha pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için harika bir meyve.

1. SİVİLCELİ CİLTLER

Cildinizde oluşan sivilcelerin önemli bir nedeni de vücudun kendi salgıladığı sebum isimli maddedir. Çilekte bulunan asidik içerikler bu salgıyı dengeleyerek sivilce oluşumunu önler. Ayrıca antioksidan özelliği olan bu meyve cildi toksinlerinden arındırarak da sivilce oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Gelelim maskemizin yapılış ve uygulanışına:

6 - 7 adet çileği rende veya blender yardımıyla püre haline getiriyorsunuz.

Hemen ardından elde ettiğiniz püreyi 1 yemek kaşığı yoğurt ile iyice karıştırıyorsunuz. İnanmayabilirsiniz ama bu mucizevi maskenin tarifi bu kadar basit.

Maskeyi yüzünüze sürdükten sonra cildinize nüfuz etmesi için 10 - 15 dakika kadar bekleyip yüzünüzü yıkıyorsunuz.

Bu maskeyi haftada 2 - 3 kez uyguladığınız takdirde farkı siz de göreceksiniz.

2. MAT/SOLGUN GÖRÜNÜMLÜ CİLTLER

Makyaj malzemelerinden tutun da hava kirliliğine kadar birçok etken cildinizin mat ve solgun görünmesine neden olabilir. Çilek hem antioksidan içeriğiyle hem de yarattığı lifting etkisiyle cilde canlılık ve parlaklık kazandırır. Bunun için yapacağınız uygulamanın tarifi yine oldukça kolay.