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Prematüre bebek takibi nasıl olmalıdır?

22.09.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prematüre bebek doğum sayısı her geçen gün artmaktadır bu nedenle prematüre bebeklerin takibi de önem taşımaktadır. Her prematüre bebeğin yoğun bakıma ihtiyacı olmayabilir, 36-37. haftalarda doğan bebekler de prematüre bebek sayılmakla birlikte, yoğun bakıma yatmadan anne yanında yatıp sonrasında taburcu olabilirler.

Prematüre bebeklerin yakın ve sıkı takip edilmesini büyük önem taşıdığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Seçil Erçin, prematüre bebek takibi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

PREMATÜRE BEBEKLERİN ÖNEMİ

Bu bebeklerin anne karnında yaşadıkları çeşitli sebepler ve anne ile ilgili olan bazı problemler nedeniyle yakın ve sıkı takibi önem taşımaktadır. Özellikle prematüre bebeğin doğum haftası küçüldükçe takip sayısı ve sıklığının artması gerekmektedir. Bu bebeklerde emme problemleri, beslenme ile ilgili kilo kaybı ve yeterli kilo alamama, sarılık, ısısını koruyamama gibi durumları sıklıkla görmekteyiz. Çok küçük doğan prematüre bebekler, yoğun bakımdan taburcu olduktan sonra anne yanına gelmekte fakat 34, 35, 36 veya 37. haftalarda anne yanında takip edilmiş bebeklerin beslenme problemleriyle sıklıkla karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bu beslenme problemlerinde özellikle emzirmeye dikkat edilmesi, bebeğin her istediğinde sıklıkta emmeye ve meme konması oldukça büyük bir önem taşımaktadır.


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