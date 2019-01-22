Prematüre doğumlar, gebeliğin sonlandığı haftalara göre değişiklik göstermektedir. Normal doğuma daha yakın olarak 36 ve 37. haftalarda gerçekleşen doğumlara sınırda prematüre, 32 ile 35. haftalar arasında gerçekleşen doğumlara orta derecede prematüre ve 24 ile 31. haftalar arasında gerçekleşen doğumlara ise ileri derecede prematüre adı verilmektedir.

Prematüre doğum ağırlığına da bağlı olarak 2500 gramdan az, 1500 gramdan az ve 1000 gramdan az olarak da çeşitlenmektedir. Prematüre doğuma neden olan birçok çevresel etmen bulunmaktadır. Bu etmenlerin yalnızca bir tanesi bile prematüre doğuma neden olabilmektedir.

NEDENLER

Prematüre doğumun nedenleri genel olarak anneye ait, plasentaya ait ve bebeğe ait nedenler olmak üzere üç ana başlık altında değerlendirilmektedir. Gebelik esnasında sağlıklı bir yaşam tarzından uzak kalmak, alkol ve sigara tüketmek, akciğer, karaciğer ya da böbrek rahatsızlıklarına sahip olmak prematüre doğuma neden olabilmektedir.

Plasentada meydana gelen ayrılma ya da rahmin alt kısmına yerleşme gibi yapısal bozukluklar da erken doğum nedenleri arasında yer almaktadır. Doğumsal olarak anomalilerin görüldüğü bebeklerde de erken doğum riski bulunmaktadır.