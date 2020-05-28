HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor, maçlar nasıl oynanacak?

Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor, maçlar nasıl oynanacak?

28.05.2020 20:13 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi'nde sezon, koronavirüs salgını nedeniyle verilen 100 günlük aranın ardından, 17 Haziran Çarşamba Aston Villa-Sheffield United ve Mancester City-Arsenal karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak. Peki, maçlar nerelerde, hangi şartlar altında oynanacak? Liverpool şampiyonluğa ne kadar yakın? Düşme hattında hangi takımlar var?

Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor, maçlar nasıl oynanacak?

İngiltere Premier Ligi'nde sezon, koronavirüs salgını nedeniyle verilen 100 günlük aranın ardından, 17 Haziran Çarşamba günü Aston Villa-Sheffield United ve Mancester City-Arsenal karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak.

Bu iki maç tamamlanınca bütün Premier Lig takımları 29 maç oynamış olacak ve 19-21 Haziran haftasonu itibaren tam fikstüre geri dönülecek.

Ligde geriye kalan 92 karşılaşmanın hepsi, seyircisiz oynanacak.

BBC Spor Servisi'nin edindiği bilgilere göre kulüpler karşılaşmaların büyük kısmını kendi evlerinde ve deplasmanlarda oynayacak.

Ancak gerilim potansiyeli bazı yüksek maçların, polisin isteğiyle tarafsız sahada yapılacağı bildiriliyor.

Brighton, West Ham United ve Cyrstal Palace gibi bazı kulüpler maçların tarafsız sahada oynanmasına karşı çıkmıştı.

Türkiye'de Premier Lig maçlarınının yayın hakkı, S Sport kanalında.

Saati çakışan maçların bazılarıysa TRT'de yayımlanıyor.

Premier Lig logolu bir top

100 gün sonra geri dönüş

Lige, koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta ara verilmişti. Bu kararla, Premier Lig 9 Mart'ta oynanan ve Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 yendiği maçtan 100 gün sonra geri dönmüş olacak.

Kulüpler dün oybirliğiyle temaslı antrenmanlara geri dönme kararı almıştı. Temassız idmanlarsa dün geçen hafta başlamıştı.

Ligde, oyuncular ve teknik personele şu ana kadar yapılan 2752 testin 12'si pozitif çıktı.

Oyuncular ve personel haftada iki kez test edilmeye devam edilecek ve dördüncü tur testten itibaren her kulübe bir turda 60 test sağlanacak.

Testi pozitif çıkan oyuncu ve personelin yedi gün kendisini karantinaya alması gerekecek.

Liverpool'un yıldızlarından Sadie Mane'nin gol sevinci

Liverpool şampiyonluğunu ilan edebilir

Şu anda Liverpool, 25 puan farkla Premier Lig'in zirvesinde.

Lig ikincisi Manchester City Arsenal'e yenilirse, Liverpool ilk maçında alacağı galibiyetle 30 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna ulaşabilir.

Bu senaryo gerçekleşmezse, Liverpool bir sonraki hafta alacağı galibiyetle kupaya uzanabilir.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde ise lig ikincisi Manchester City, Mali Fair Play kurallarını ihlalden ceza aldığı için devre dışı kaldı. City karara itiraz etti.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı mücadelesi

Manchester City itirazından sonuç alamazsa bu yıl lig beşincisi de Şampiyonlar Ligi vizesi alacak. 45 puanlı Manchester United avantajlı konumda ancak Wolverhampton ve Sheffield United, Manchester United'in sadece iki puan gerisinde.

Sekizinci sırada ve United'ın 4 puan gerisindesi Tottenham ve bir maç eksiğiyle 5.sıranın beş puan gerisindeki Arsenal de gözünü Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvasına dikmiş durumda.

Tottenham'ın yıldızı Harry Kane

Düşme hattındaki durum

Düşme hattındaki ekiplerden, Aston Villa lige ara verilmeden önceki son dört maçını kaybetmişti.

Ancak Birmingham ekibinin bir maçı eksik. Villa, düşmeme mücadelesi veren altı ekipten biri ve 15'inci sıranın altındaki tüm takımlar düşme potasından çıkma mücadelesi veriyor.

Son 10 maçından 7'sini kaybeden Bournemouth ligin dibindeki üç takım arasına düşmüştü.

Bir ara ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Watford ise Nigel Pearson'ın gelişiyle son beş maçının dördünü kazandı ve ligden kolay düşmeyeceğini gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Finlandiya’da koronavirüs vakaları arttıFinlandiya’da koronavirüs vakaları arttı
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlik

Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlik

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin!

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Sağlık Bakanı Koca 'Bu Ankara'nın başarısı' diyerek paylaştı!

Sağlık Bakanı Koca 'Bu Ankara'nın başarısı' diyerek paylaştı!

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 142'ye yükseldi

İtalya'da koronavirüsten 70 can kaybı daha

Nijerya'da silahlı saldırı: En az 60 ölü

Ülkede silahlı saldırı depremi! En az 60 ölü

Finlandiya’da koronavirüs vakaları arttı

Finlandiya’da koronavirüs vakaları arttı

Ülkeden kaçmaya çalışan bir çift idam edildi

Ülkeden kaçmaya çalışan bir çift idam edildi

İki ülke arasında gerilim had safhada!

İki ülke arasında gerilim had safhada!

Mısırlı sunucuya canlı yayında maymun saldırdı!

Mısırlı sunucuya canlı yayında maymun saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.