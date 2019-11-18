Prens Andrew röportajı İngiltere basınında: 'Jeffrey Epstein'ın kurbanları özür bekliyor'

Prens Andrew'un 17 yaşındaki bir Amerikalıyla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları ve cinsel taciz hükümlüsü Jeffrey Epstein'la arkadaşlığıyla ilgili BBC'ye verdiği röportajın yankıları Pazartesi günü de İngiltere gazetelerinin manşetlerinde. Gazetelerin birçoğu seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan cinsel taciz hükümlüsü Jeffrey Epstein'ın kurbanlarının avukatlarının sözlerine yer veriyor. Avukatlar, röportajda kurbanları anmadığı için Prens Andrew'a tepki gösteriyor ve 'kurbanlardan özür dilemesi gerektiğini' söylüyor. Prens Andrew'un Jeffrey Epstein'la ilgili devam eden FBI soruşturmasında da gönüllü olarak ifade vermesi çağrıları da yapılıyor. Kraliçe izin verdi mi? The Daily Telegraph gazetesi "Andrew Saray'ın ateşi altında" başlığıyla verdiği haberde Prens Andrew'un BBC'ye konuşmasına Kraliçe Elizabeth'in izin vermediği yazıyor. Kraliyet ailesi kaynaklarına dayandırılan habere göre Kraliçe'nin röportajdan tüm planlar, düzenlemeler yapıldıktan sonra haberi oldu ve onay vermedi. Bir Saray mensubu gazeteye röportajın "çok acı verici" olduğunu söyledi, diğer kaynaklar da röportajı "araba kazasına" benzetti.

Bir Kraliyet kaynağı The Daily Telegraph'a şu açıklamayı yaptı: "Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin röportajdan haberi olduğunu duyurdu, onayladığını değil. Bu olayın, Saray'ın basın sözcülüğüne doğrudan danışılmadan veya hatta Kraliçe'nin özel masasına danışılmadan yapılmış olması çok olağandışı." The Daily Telegraph ayrıca, Prens Charles'ın tahta geçmesi durumunda Prens Andrew'u kraliyet görevlerinden alabileceğini yazdı. 'Artık her şey ortada' The Times gazetesi de Prens Andrew'un 'sözlerinin arkasında olduğunu' manşetine taşıdı. Gazeteye konuşan bir kaynak, Prens Andrew'u röportajı kabul etmeye teşvik edenin özel kalemi Amanda Thirsk olduğunu söyledi. Kaynak, "(Amanda Thirsk), insanların Prens Andrew'un açık ve dürüst olmasını, her soruya cevap vermesini seveceğini düşünüyor. En azından insanlar kendileri bir yargıya varsın. Pusuda beklemeler, yorumlar yapmalar artık son bulsun. En azından her şey artık ortada" dedi. Gazete, Jeffrey Epstein'ın kurbanlarının avukatının da görüşlerine yer veriyor. Üç kurbanın avukatlığını yapan Spencer Kuvin gazeteye açıklamasında Prens Andrew'un kurbanlar hakkında hiç konuşmayıp sadece kendisi hakkında konuşmasının doğru olmadığını söylüyor.