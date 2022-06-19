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Prens Andrew'ü cinsel saldırıyla suçlayan Giuffre'den bomba iddia! "Kıs kıs sesler çıkarıyor, kendisinin kuklasıyla oynuyordu"

19.06.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prens Andrew'un, 17 yaşında olduğu sırada kendisine cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla dava açtığı eksi seks kölesi Virginia Giuffre, Prens Andrew hakkında çok çarpıcı iddialar ortaya attı. Giuffre, Prens Andrew ile New York'taki ofisinde ikinci cinsel birlikteliklerinden önce Prens'in kendisinin bir kuklasıyla oynadığını, seks sırasında ise "kıs kıs sesler" çıkardığını ileri sürdü.

Prens Andrew'ü cinsel saldırıyla suçlayan Giuffre'den bomba iddia! "Kıs kıs sesler çıkarıyor, kendisinin kuklasıyla oynuyordu"

Prens Andrew'ün Virginia Giuffre'ye 17 yaşında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Kraliyet ailesi uzun soluklu bir dava sürecinden geçmiş, nihayet Andrew ile suçlamayı gerçekleştiren Giuffre'nin anlaştığı belirtilmişti. Giuffre'den Prens Andrew hakkında ses getirecek yeni iddialar geldi.

PRENS'E GÖTÜRÜLMEDEN ÖNCE OFİSİN ETRAFINDA DOLAŞTIRILMIŞ

İddiaya göre, Epstein'ın "madam"ı Ghislaine Maxwell, Andrew'un kucağına oturtmadan önce Giuffre'yi ofisin etrafında dolaştırdı. Giuffre Prens'in kucağına oturduğunda ise Prens, bir televizyon programından kendisinin kuklasıyla oynuyordu. Daha sonra elini kuklanın içinden çıkarıp Giuffre'nin göğsüne götürdü ve kahkayı patlattı.

"ÇIKARDIĞI SESLERE BAKILACAK OLURSA..."

Prens Andrew'la birlikte yukarı kattaki masaj odasına çıkış anında, "Genç bir kadın olarak beni daha az umursayamazdı" diyen Giuffre şöyle konuştu:

"Parasını başkasının ödediği seksin tadını çıkarıyordu. Çıkardığı kıkırdama seslerine bakılacak olursa her şeyden zevk alıyordu. Bense kendimi tam bir hayat kadını gibi hissettim."

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