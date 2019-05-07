Prens Harry-Meghan Markle çiftinin erkek bebekleri oldu: 8 soruda İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi

Meghan'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği açıklandı. 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğin doğumunun ardından kameraların karşısına geçen Prens Harry, doğumun muhteşem bir deneyim olduğunu ve bebeğin "çok sağlıklı" olduğunu belirtti. Harry ayrıca eşine ve doğum sürecinde verdikleri destekten dolayı halka teşekkür etti. İngiltere Başbakanı Theresa May de çifti kutladı. Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle yaklaşık 1 yıl önce evlenmişti. İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi hakkında bilinenler ve merak edilenler 8 soruda derlendi. BEBEK NE ZAMAN DOĞDU? İlk olarak çiftin bebeğinin 2019'un bahar aylarında dünyaya geleceğini öğrenmiştik. Meghan daha sonra biraz daha ayrıntı vererek, bebeğin Nisan ayının sonunda ya da Mayıs ayının başında doğum yapacağını söylemişti. Ve kraliyet ailesinin henüz adı açıklanmayan yeni üyesi bu sabah 05:26'da dünyaya geldi. İlginç bir şekilde, bebeğin kuzenlerinden ikisi, Cambridge Dük ve Düşesi'nin iki çocuğu da benzer tarihlerde doğmuştu - Prens Louis (23 Nisan) ve Prenses Charlotte (2 Mayıs). Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Buradan geçen kadınlar sütyenlerini bırakıp gidiyor Kim demiş ‘kadından kahveci olmaz’ diye!

BEBEĞİN İSMİ NE OLACAK? İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerinin bebeklerine isim seçmek için genelgeçer bir kural yok ancak genellikle karar geleneklere göre alınıyor. Arthur ve James erkek bebek ismindeki favoriler. Bu isimler geçen yıl Prens William ve Catherine Middleton'ın üçüncü çocuğu için de favoriler arasındaydı. Ancak çocuklarının ismini Louis koyarak şaşırttılar. PEKİ YA SOYADI NE OLACAK? Bu çocuğun bir soyadına ihtiyacı olmayabilir. Bebeğe prens ya da prenses ünvanı verilirse, soyadına ihtiyacı yok. Prens Harry ve Meghan için bir seçenek, Mountbatten-Windsor. Bu, Prens Philip ve Kraliçe evlendikleri zamanda kullandıkları soyadlarının birleştirilmesiyle oluşturuldu. Ancak çiftin Cambridge Dükü ve Düşesi gibi Kraliçe tarafından verilen ünvanı kullanmaları muhtemel: Sussex. Prens William ve Catherine'in 3 çocuğunun doğum sertifikalarında Cambridge yazıyor. BEBEK PRENS OLACAK MI? Buna Kraliçe karar verecek. Ama kısaca söylemek gerekirse hayır, otomatik olarak değil. Kraliçe 2012 yılında Prens William için yeni kurallar getirdi, böylece onun bütün çocukları prens ya da prenses olabildi.

Bundan önce, sadece Prens Charles'ın en büyük oğlunun en büyük oğlu bu ünvana erişebiliyordu. Bunun nedeni Kral V. George'un 1917 yılında Kraliyet Ailesi içerisindeki ünvanları sınırlandırmak istemesiydi. Bu yüzden Kraliçe müdahale etmediği müddetçe Prens Harry ve Meghan'ın çocukları bu ünvanları almayacak. PEKİ YA DİĞER ÜNVANLAR Kraliçe kuralları değiştirmezse, bu noktada işler karmaşıklaşıyor. Hatırlarsanız Prens Harry'nin düğün gününün sabahında Kraliçe ona bir dizi ünvan verdi - Sussex Dükü, Dumbarton Kontu ve Kilkeel Baronu. Debrett'in modern yaşam rehberine göre, bir dükün en büyük oğlu, babasının daha düşük düzeydeki ünvanlarından birini kullanabilir. Yani Dumbarton Dükü olacak. HARRY VE MEGHAN BİR ÜNVANI REDDEDEBİLİR Mİ? Bu daha önce yaşandı. Kraliçe'nin kızı, Prenses Anne, kendi çocukları Peter ve Zara için ünvanlar verildiğinde bunu reddetti. Çocuklarının mümkün olduğu kadar normal hayatlara sahip olmasını istiyordu. Zara Tindall (Rugby oyuncusu Mike Tindall ile evlendikten sonra aldığı soyad uyarınca) İngiliz Times gazetesine, "Anne-babam bize ünvan vermedi, böylece az da olsa daha normal bir şekilde büyüyebildik. Ünvan aldıktan sonra ondan sıyrılmak çok zor" açıklamasını yapmıştı.