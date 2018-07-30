KADIN

Prens Harry üvey annesi Camilla'ya sahip çıktı! ''O kötü biri değil''

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

Galler Prensesi Diana'ın oğlu, Britanya tahtının altıncı sıradaki vârisi, evlendikten sonra Sussex Dükü ünvanını alan Prens Harry yeni yayınlanan bir biyografide üvey annesi Camilla ile aralarının kötü olmadığını, abisi William ile her zaman yakın bir ilişkide olduklarını söyledi.

Prens Harry üvey annesi Camilla'ya sahip çıktı! ''O kötü biri değil''

İngiltere tahtının altıncı varisi Prens Harry, çok konuşulan bir olaya nokta koydu.

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Üvey anneleri Camilla Parker Bowles'la sürekli bir sorun varmış gibi söylentilere, ''O kötü bir insan değil. Onun için üzülüyorum. Dürüst olmam gerekirse abim William ve bana her zaman yakındı.

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Harika bir kadın ve babamı çok mutlu etti, ki en önemli şey bu'' yorumunda bulundu.

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Camilla ve Charles'ın evliliği kamuoyuna açıklandıktan sonra büyük tepki ve eleştiri almıştı. Bu kadar tepki çekmesinin nedeni ise Charles'ın Diana'yı aldattığı iddiasıydı.

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Camilla ve Charles 2005 yılında evlendi ancak ilişkileri 1981 yılında başlamıştı. Yani, Charles'ın Galler Prensesi Diana ile evlnenmeden önce ilişkisi vardı. Çıkan söylentiler, Charles'ın Diana'ya sadakatsiz davrandığı, onun arkasından iş çevrildiğiydi.

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Diana'nın ölümünden sonra BBC'ye konuşan Charles, ''Bu evliliğimizde üç kişiydik, biraz kalabalıktı'' diye konuşmuştu.

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Camilla ve Diana

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Anahtar Kelimeler:
Prens Harry Camilla Parker Bowles

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