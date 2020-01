Prens Harry ve Meghan Markle'ın aşk hikayesi

Kız arkadaşının itibarına zarar veren haberleri gazetelerden uzak tutmak için her gün verdiği mücadeleden, muhabirlerin ve fotomuhabirlerin Meghan'ın evine girme teşebbüslerinden ve etrafındaki herkesin "bombardımana tutulmasından" yakındı.

"Karşı karşıya kaldığı her şey, ona ne olduğu, her bir gün önemli. Paranoyak olan ben değilim. Cesur bir tavır sergilemek işimin bir gereği. Ama ben ve eşimi yaralayan birçok şey oluyor, ve bunların büyük çoğunluğu yalan" dedi.

Geçen yıl sonunda, Sussex Dükü ve Düşesi, haklarında yaptıkları haberler ve özel mesajlarına yasa dışı yollardan ulaştıkları gerkeçesiyle basına dava açacaklarını duyurmuşlardı.

Meghan, Mail on Sunday gazetesini kişisel bir mektubunu yayımladığı için dava etti. Harry de telefonunu yasa dışı bir şekilde dinledikleri iddiasıyla Sun, News of the World ve Daily Mirror gazetelerinin sahiplerine dava açtı.

Büyük gelişmelerin yaşandığı yılın sonuna doğru çift, Aralık ayında Kraliyet görevlerine ara verdi ve oğulları Archie'yi Kanada'ya götürdü.

2020'nin başında evlerine döndüklerinde ise, Kraliyet görevlerinden - ve sağladığı finansal destekten - ayrıldıkları bombasını ortaya attılar.