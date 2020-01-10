Prens Harry ve Meghan Markle'ın aşk hikayesi

Meghan Markle, insani yardım faaliyetlerine ve feminizme ilgi duyan Amerikalı bir oyuncuydu. Harry ise asker olmuş isyankâr bir prens ve dünyanın en gözde bekârıydı.

2016 yazında, ikili ortak bir arkadaşları aracılığıyla, tanışma amaçlı, Londra'da buluştular.

Harry daha sonra o buluşmayı medyaya anlatırken, "Güzel Meghan sendeledi ve hayatıma düştü" demiş ve Meghan'ın "hayatının aşkı" olduğunu hemen anladığını söylemişti.

İki buluşmadan sonra, yeni sevgililer birlikte Botswana'ya tatile gittiler, yıldızların altında kamp yaptılar.

Harry'nin anlattığına göre "yıldızlar doğru konumdaydı" ve "çok kısa sürede" birbirlerine aşık oldular.

İngiliz basını için bu kaçırılmayacak bir fırsattı. Kitleleri kendilerine çeken gözde bir çift, genç kuşakların dilinden konuşuyor ve ilgilendikleri sosyal konuların üzerine kamera ışıklarının düşmesini sağlıyordu.

Çift aylarca kameralardan kaçındı ve ilk kez 2017'de Toronto'daki Invictus Oyunları'nda kamu önünde el ele göz göze fotoğrafları çekildi.

Ancak daha ilk zamanlardan bu hikayenin peri masalından uzak olacağının işaretleri ortadaydı.