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Prens Selman 'Yeşil Ortadoğu' için Arap liderleri aradı

29.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 'büyük bir bölgesel ağaç dikme projesini konuşmak için' 5 Arap ülkesinin liderlerini aradığı belirtildi.

Prens Selman 'Yeşil Ortadoğu' için Arap liderleri aradı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Irak ve Sudan liderlerini arayarak 'büyük bir bölgesel ağaç dikme projesini görüştüğü' açıklandı.

Devlet ajansı SPA'da yer alan haberde, 'Ortadoğu Yeşil Girişimi' adı verilen inisiyatifin, bölge ülkeleriyle ortaklaşa bir şekilde 50 milyar ağaç dikmeyi hedeflediği belirtildi.

'Dünyanın en büyük yeniden ağaçlandırma programı' olacağı belirtilen projede, Suudi Arabistan'ın önümüzdeki on yıllarda 10 milyar ağaç dikeceği ve diğer Arap devletleriyle birlikte karbon emisyonlarını azaltmak ve kirlilikle mücadele etmek için toplamda 40 milyar ağaç hedefi konduğu vurgulandı.

SPA'ya göre proje aynı zamanda, petrol üretiminde yenilenebilir enerjinin katkılarını artırmayı ve deniz alanlarının korunması hedeflerini de içeriyor.

Yeşil Suudi Girişimi, Selman'ın petrol gelirlerine olan bağımlılığı azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek hedefiyle oluşturduğu 'Vizyon 2030' planının bir parçası.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan

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