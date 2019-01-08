KADIN

Prenses Safinaz ne kıyafetiyle ne de güzelliğiyle konuşuluyor! Örnek davranışıyla dünyaya ilham oluyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

Doğum günleri insanlar için her zaman farklı şeyler ifade ediyor. Kimi ilgi odağı olayı tercih ederken, kimi de dikkati tüm dünyaya çekmeyi sağlıyor. Size doğum gününde bütün ülkeye ve hatta belki de tüm dünyaya ilham veren Malezya prensesinden bahsetmek istiyoruz.

Prenses Safinaz ne kıyafetiyle ne de güzelliğiyle konuşuluyor! Örnek davranışıyla dünyaya ilham oluyor

Malezya, Kedah Prensesi Tunku Puteri Intan Safinaz, belki İngiliz prensesleri kadar ilgi görmüyor ama yaptığı işlerle tüm dünyaya örnek davranışlar sergiliyor.

1

Langkawi sahillerinden birinde ekibiyle birlikte çöp toplayan Safinaz, tüm dünyaya örnek oluyor.

2

Plastiğe hayır demek için 52. yaşına pet şişeleri toplayarak giren prenses, yaptığı davranıştan dolayı övgü topladı.

3

Prenses, tüm Langkawi sakinlerinin ve bir bütün olarak Malezya sakinlerinin, dünyadaki kirliliği ve atık miktarını azaltmak için ilham kaynağı olmak istiyor.

5

Bu davranış, prensesliğin sadece sarayda oturmaktan ibaret olmadığını, gerçekten istenirse dünyanın değişebileceğini gösteriyor.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Kendinizi kırmızı halıda gibi hissedeceksiniz! Kendinizi kırmızı halıda gibi hissedeceksiniz!
Çoğu erkek bunu yapıyor! Bu şekilde nasıl hayatta kalabilirler?Çoğu erkek bunu yapıyor! Bu şekilde nasıl hayatta kalabilirler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunku Puteri Intan Safinaz Malezya prensesi

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Sırları bunda saklı! Japon tıbbı tarafından resmen tanındı

Sırları bunda saklı! Japon tıbbı tarafından resmen tanındı

Kainat güzeli estetikli çıktı! Fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu

Kainat güzeli estetikli çıktı! Fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu

Kendinizi kırmızı halıda gibi hissedeceksiniz!

Kendinizi kırmızı halıda gibi hissedeceksiniz!

Lekeler kadınların kaderi mi?

Lekeler kadınların kaderi mi?

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Göğsü yandı, 60'tan fazla ameliyat oldu! Vücudunu sevmeyi öğrenince çıplak poz verdi

Göğsü yandı, 60'tan fazla ameliyat oldu! Vücudunu sevmeyi öğrenince çıplak poz verdi

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

''Onun testislerini yayınlıyorsunuz, ama...''

''Onun testislerini yayınlıyorsunuz, ama...''

Bu ülke kadınları Kim Kardashian gibi olmak zorunda! Nedeni seks sırasında...

Bu ülke kadınları Kim Kardashian gibi olmak zorunda! Nedeni seks sırasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendinizi kırmızı halıda gibi hissedeceksiniz! İşte fotoğraflarda güzel çıkmanın 12 yolu

Kendinizi kırmızı halıda gibi hissedeceksiniz!

Kadınları çıldırtan, çoğu erkeğin yaptığı can sıkıcı hareketler! Bu durumlar size tanıdık gelebilir

Çoğu erkek bunu yapıyor! Bu şekilde nasıl hayatta kalabilirler?

Babası tarafından asit saldırısına uğradı annesi ise öldürüldü! Saldırının nedeni ise tüyler ürpertiyor

Babası tarafından asit saldırısına uğradı annesi öldürüldü!

Bu akıllı elbise kadınların ne sıklıkla tacize uğradığını gösteriyor

Her şeyin kaydı tutuldu! 4 saatte 157 kez tacize uğradı

Yılbaşı gecesi neden kırmızı külot giyiliyor?

Kırmızı külot giymenin sırrı bakın nereden geliyor?

Göğsü yandı, 60'tan fazla ameliyat oldu! Vücudunu sevmeyi öğrenince çıplak poz verdi

Göğsü yandı, 60'tan fazla ameliyat oldu! Vücudunu sevmeyi öğrenince çıplak poz verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.