Prenses Safinaz ne kıyafetiyle ne de güzelliğiyle konuşuluyor! Örnek davranışıyla dünyaya ilham oluyor

Malezya, Kedah Prensesi Tunku Puteri Intan Safinaz, belki İngiliz prensesleri kadar ilgi görmüyor ama yaptığı işlerle tüm dünyaya örnek davranışlar sergiliyor.

Langkawi sahillerinden birinde ekibiyle birlikte çöp toplayan Safinaz, tüm dünyaya örnek oluyor.

Plastiğe hayır demek için 52. yaşına pet şişeleri toplayarak giren prenses, yaptığı davranıştan dolayı övgü topladı.

Prenses, tüm Langkawi sakinlerinin ve bir bütün olarak Malezya sakinlerinin, dünyadaki kirliliği ve atık miktarını azaltmak için ilham kaynağı olmak istiyor.

Bu davranış, prensesliğin sadece sarayda oturmaktan ibaret olmadığını, gerçekten istenirse dünyanın değişebileceğini gösteriyor.



